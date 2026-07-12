Groźny wypadek karetki transportowej. Są ranni, droga była zablokowana

Do groźnego incydentu doszło w powiecie starachowickim, na odcinku łączącym miejscowości Styków i Kałków. Wstępne informacje wskazują, że w zdarzeniu uczestniczyła karetka transportowa, a nie standardowy ambulans systemowy. Zgłoszenie dotyczyło wypadku na wymagającym, leśnym fragmencie trasy.

Dwie osoby poszkodowane. Utrudnienia na trasie Styków - Kałków

Uderzenie było na tyle silne, że obie osoby znajdujące się w pojeździe odniosły obrażenia. Poszkodowani to 25-latka oraz 53-letni mężczyzna. Przybyli na miejsce ratownicy medyczni zdecydowali o natychmiastowym przetransportowaniu ich do ostrowieckiego szpitala.

Zdarzenie wywołało spore problemy w ruchu drogowym. Po godzinie 10:30 przejazd w tym miejscu był całkowicie niemożliwy, co wymusiło na kierowcach szukanie objazdów.

Policja ustala przyczyny wypadku karetki

Na miejscu interweniowała straż pożarna, której zadaniem było zabezpieczenie obszaru i usunięcie zniszczeń. Funkcjonariusze policji będą teraz szczegółowo wyjaśniać okoliczności zdarzenia, sprawdzając, czy wpływ na nie miała prędkość, warunki na jezdni czy niespodziewana przeszkoda.