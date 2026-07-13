Młody mężczyzna podejrzany o morderstwo i próbę gwałtu. Ofiarą była 29-letnia mieszkanka Jędrzejowa

W czwartek, 9 lipca w późnych godzinach wieczornych, służby odebrały dramatyczne zgłoszenie dotyczące kobiety odnalezionej w krzakach na terenie miasta. Niestety, pomimo podjęcia szybkiej akcji reanimacyjnej, 29-latka zmarła na miejscu. Zarówno policjanci, jak i śledczy od razu zakwalifikowali zdarzenie jako morderstwo. Sprawnie przeprowadzone działania pozwoliły mundurowym ująć nastoletniego podejrzanego zaledwie po kilku godzinach od tego zdarzenia.

Morderstwo i usiłowanie gwałtu w Jędrzejowie. Podejrzany nie przyznaje się do winy

Dwa dni później, w sobotę 11 lipca, zatrzymanego doprowadzono przed oblicze śledczych w Prokuraturze Rejonowej w Jędrzejowie. Daniel Prokopowicz, pełniący funkcję rzecznika Prokuratury Okręgowej w Kielcach, przekazał informacje dotyczące zarzutów postawionych 19-latkowi.

– Prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu dziewiętnastolatkowi zarzutu. Jest to zarzut usiłowania zgwałcenia i zabójstwa 29-latki

– poinformował Daniel Prokopowicz w wypowiedzi dla Radia Eska.

W trakcie oficjalnego przesłuchania nastolatek z Jędrzejowa postanowił całkowicie zamilknąć. Zdecydowanie zaprzeczył swojemu udziałowi w zarzucanych mu czynach i nie zgodził się na przedstawienie jakichkolwiek wyjaśnień.

19-latek z Jędrzejowa aresztowany. Sąd zadecydował o izolacji

Biorąc pod uwagę okrucieństwo zbrodni oraz ryzyko zakłócenia przebiegu śledztwa, organy ścigania nie zwlekały z działaniami. Jeszcze tego samego dnia wystosowano do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie wniosek o zastosowanie najostrzejszego ze środków zapobiegawczych.

Sąd przychylił się do wniosku śledczych i w sobotni wieczór zatwierdził decyzję o umieszczeniu 19-latka w tymczasowym areszcie.

Zabójstwo w Jędrzejowie. Kim jest sprawca i ofiara?

Wiadomo, że podejrzany chłopak oraz zmarła 29-latka mieszkali w Jędrzejowie. Na obecnym etapie postępowania śledczy są bardzo powściągliwi w udzielaniu informacji. Nie chcą na razie ujawniać ani przyczyn ataku, ani dokładnych szczegółów dramatu.

– Obecnie koncentrujemy się na pozyskaniu materiału dowodowego. W szczególności chcemy uzyskać wyniki z sekcji zwłok oraz z badań zabezpieczonych śladów

– dodaje rzecznik kieleckiej prokuratury.

Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu śledztwa, bardziej szczegółowe ustalenia pozostają niejawne. Obecnie trwają specjalistyczne analizy laboratoryjne zebranych śladów i próbek biologicznych, które zabezpieczono w miejscu tragedii.

Zabójstwo i usiłowanie gwałtu w Jędrzejowie. Surowa kara dla 19-latka

Zbrodnia, w którą zamieszany jest nastolatek z Jędrzejowa, podlega najsurowszym rygorom polskiego prawa karnego. Z uwagi na połączenie zabójstwa z próbą gwałtu, podejrzany musi liczyć się z ryzykiem spędzenia reszty życia w więzieniu.