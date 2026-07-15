Dramat na drodze w Czernichowie. Betoniarka zabiła rowerzystkę]

Tragiczne w skutkach zdarzenie miało miejsce 14 lipca, we wtorek po południu. Około godziny 14:40 na ulicy Żywieckiej w Czernichowie kierujący betoniarką stracił kontrolę nad samochodem. 26-letni mężczyzna, jadąc MAN-em, na zakręcie zjechał na przeciwny pas ruchu, a pojazd wywrócił się na bok.

Pech chciał, że w tym samym czasie z naprzeciwka jechała rowerem 31-letnia kobieta pochodząca z powiatu krakowskiego. Upadająca betoniarka uderzyła w rowerzystkę, a potem jeszcze w osobową toyotę. Za kierownicą auta siedział 19-latek z powiatu opolskiego.

Na miejsce błyskawicznie wezwano służby ratunkowe. Niestety, mimo podjętej reanimacji kierowca ciężarówki oraz 31-letnia cyklistka zmarli na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń. 19-letni kierowca toyoty trafił pod opiekę lekarzy w szpitalu.

Prokuratura i policja badają przyczyny wypadku. Będzie sekcja zwłok

Miejsce zdarzenia przez wiele godzin zabezpieczali strażacy i policjanci. Swoje czynności prowadzili również prokurator oraz biegły zajmujący się odtwarzaniem przebiegu wypadków drogowych. Trasa wojewódzka numer 948 była nieprzejezdna aż do późnego wieczora, a ruch przywrócono w okolicach godziny 23:00.

Przedstawiciel żywieckiej policji, młodszy aspirant Bogusław Rosa poinformował, że funkcjonariusze szczegółowo badają wszystkie aspekty tego zdarzenia, aby ustalić, dlaczego ciężarówka nagle przewróciła się na bok.

W ramach prowadzonego postępowania śledczy zbadają stan trzeźwości 26-letniego kierowcy MAN-a oraz ewentualną obecność narkotyków w jego organizmie. Ważną kwestią będzie też ustalenie czasu jego pracy bezpośrednio przed wypadkiem oraz jego stażu za kierownicą tego typu aut.

Kluczowe dla śledztwa mogą okazać się również wyniki sekcji zwłok kierowcy betoniarki oraz 31-letniej rowerzystki, którą zaplanowano na najbliższy piątek, 17 lipca. Śledczy chcą wykluczyć m.in. zasłabnięcie kierującego jako przyczynę wypadku.

Ostateczne wnioski będzie można wyciągnąć dopiero po skompletowaniu wszystkich opinii biegłych i wyników badań toksykologicznych. Wypadek w Czernichowie to jedno z najbardziej tragicznych zdarzeń na drogach regionu w ostatnim czasie.

Zdjęcia z miejsca zdarzenia: