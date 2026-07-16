Awantura po weselu! Mąż i ojciec ruszył na bliskich z toporkiem

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-07-16 17:37

Rodzinny powrót z wesela zamienił się w koszmar. Pijany 54-latek z Górowa Iławeckiego czekał na swoich bliskich w mieszkaniu, trzymając nóż i toporek. Kiedy przerażeni domownicy uciekli na klatkę, zamknął się w środku mieszkania, grożąc śmiercią każdemu, kto podejdzie. Konieczna była interwencja kontrterrorystów i negocjatora.

Policjant prowadzi skutego mężczyznę w stronę wyjścia. Obok logo policji. O ataku w Górowie przeczytasz na SE.
Autor: Policja warmińsko-mazurska/ Materiały prasowe

Rodzina z Górowa Iławeckiego wróciła z wesela i przeżyła koszmar. 54-latek trafił do aresztu

Zwyczajny powrót z weselnej uroczystości zamienił się w horror. Zdarzenie miało miejsce po południu w niedzielę, 12 lipca. Według informacji udostępnionych przez policję z województwa warmińsko-mazurskiego, pijany 54-latek z Górowa Iławeckiego w warmińsko-mazurskim zaatakował bliskich nożem i toporkiem tuż po ich powrocie do domu. Ustalono, że mężczyzna był mocno pijany i zachowywał się bardzo agresywnie. Czekał na wchodzących domowników, dzierżąc nóż i toporek. Mimo prób uspokojenia go przez rodzinę i pytań o powód takiego zachowania, 54-latek dalej się awanturował.

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Groził śmiercią i wyskoczeniem z okna w Górowie Iławeckim

Przerażeni członkowie rodziny musieli uciekać na klatkę schodową, tymczasem agresor zamknął się w mieszkaniu. Mężczyzna wykrzykiwał groźby, zapowiadając śmierć każdej osobie, która spróbuje się do niego zbliżyć. Dodatkowo ostrzegał, że wyskoczy z okna kamienicy. Na miejsce skierowano trzy jednostki policji. Sytuacja rozwijała się na tyle niepokojąco, że do akcji włączono kontrterrorystów, policyjnego negocjatora i straż pożarną. Mundurowi próbowali nawiązanie kontakt z 54-latkiem. Gdy nadarzyła się odpowiednia okazja, funkcjonariusze obezwładnili napastnika i zawieźli go do aresztu.

Kiedy mężczyzna wytrzeźwiał, śledczy postawili mu cztery zarzuty. Obejmują zmuszanie żony do określonego zachowania, naruszenie jej nietykalności cielesnej i znieważenie, a także zmuszanie córki do określonego zachowania i wpływanie na policyjne czynności. Przedstawiciele policji przekazali, że podczas składania wyjaśnień 54-latek nie był w stanie sensownie wytłumaczyć swojego zachowania, zasłaniając się niepamięcią.

Wniosek o tymczasowe aresztowanie złożyła zarówno policja, jak i prokuratura. Sąd przychylił się do tej prośby, w związku z czym najbliższe trzy miesiące oskarżony spędzi w areszcie w oczekiwaniu na rozpoczęcie procesu. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do trzech lat więzienia.

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AWANTURA DOMOWA
GÓROWO IŁAWECKIE