Czerwone flagi nad znanym jeziorem. Wszystko przez groźne sinice

Zakaz kąpieli na jeziorze Ukiel w Olsztynie z powodu sinic

Na dwóch popularnych kąpieliskach w Olsztynie nad jeziorem Ukiel obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. W czwartek lokalny Ośrodek Sportu i Rekreacji przekazał informację o czerwonej fladze wywieszonej z powodu sinic. Ograniczenia dotyczą kąpielisk o numerach 1 i 2, a także Wodnego Placu Zabaw w obrębie Centrum Rekreacyjno-Sportowego Ukiel przy ulicy Kapitańskiej i będą obowiązywać aż do odwołania. OSiR podkreśla jednak, że nie cały teren nad jeziorem został objęty zakazem. Wciąż można bezpiecznie korzystać z wody na kąpieliskach Słoneczna Polana i Skanda. Otwarte pozostają wypożyczalnie sprzętu pływającego i inne atrakcje na terenie ośrodka.

Sinice i ich wpływ na zdrowie człowieka

Sinice to specyficzne i kłopotliwe mikroorganizmy. Kiedy przez dłuższy czas panują wysokie temperatury, duże nasłonecznienie i gdy woda pozostaje stosunkowo spokojna, zaczynają się one intensywnie namnażać. Zjawisko to określane jest jako zakwit sinic. Skutkuje to zmianą barwy wody na zieloną lub niebiesko-zieloną, a na powierzchni tworzy się specyficzny nalot.

Bezpośredni kontakt z wodą zawierającą dużą ilość sinic stanowi zagrożenie dla zdrowia. Może on prowadzić do podrażnień skóry, różnego rodzaju wysypek, problemów z oczami i reakcji uczuleniowych. Przypadkowe wypicie takiej wody skutkuje często bólami brzucha, mdłościami, wymiotami, biegunką czy podwyższoną temperaturą ciała. W grupie najwyższego ryzyka są dzieci, seniorzy i osoby o słabszym układzie odpornościowym.

Bieżące komunikaty dotyczące czystości wody i wprowadzonych zakazów są dostępne na platformie Serwisu Kąpieliskowego udostępnianego przez Główny Inspektorat Sanitarny.

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