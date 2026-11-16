Małgorzata Główka z CamaSutry pokazała bliźniaki. Wzruszające wyznanie wokalistki o chorobie dzieci

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-11-16 8:39

Małgorzata Główka, stojąca na czele formacji CamaSutra, należy do czołówki wykonawców muzyki disco polo. Słuchacze doskonale znają jej przeboje „Chcę” oraz „Porwij mnie”. Choć artystka na co dzień chroni prywatność swojej rodziny, w Światowy Dzień Wcześniaka zdecydowała się opublikować zdjęcia pociech. Od momentu ich przyjścia na świat piosenkarka nieustannie toczy batalię o to, by zapewnić im jak najlepszą codzienność.

Zespół CamaSutra i największe przeboje grupy

Polska formacja CamaSutra, specjalizująca się w nurtach disco polo oraz dance, powstała w listopadzie 2013 roku w Kielcach. W utworzeniu grupy pomógł lider zespołu After Party, Patryk Pegza, który zauważył wokalny potencjał głównej piosenkarki. Kielecki projekt błyskawicznie zdobył ogólnokrajową rozpoznawalność w branży muzyki tanecznej, co przełożyło się na regularne występy na polskich i zagranicznych scenach. W dorobku CamaSutry znajduje się wiele popularnych utworów. Największe hity grupy to „Do nieba bram”, „Chcę cię mieć na chwilę”, „Jesteś ideałem”, „Porwij mnie” oraz „Tego chcesz”.

Małgorzata Główka z zespołu CamaSutra. Kariera i życie prywatne

Funkcję liderki i głównej wokalistki grupy CamaSutra pełni Małgorzata Główka, która przyszła na świat 10 kwietnia 1993 roku w Kielcach. Przed wejściem do świata muzyki tanecznej artystka zdobyła wykształcenie w szkole muzycznej. Próbowała też swoich sił w telewizyjnych formatach rozrywkowych, pojawiając się w programach „Szansa na sukces”, „The Voice of Poland” oraz „Jaka to melodia”, natomiast w 2010 roku wystąpiła podczas opolskiego festiwalu w koncercie Debiuty. Z kolei w październiku 2026 roku piosenkarka poinformowała o zakończeniu współpracy z dotychczasową agencją.

W życiu prywatnym wokalistka od 2015 roku jest zamężna z trenerem siatkówki Mateuszem Grabdą, z którym wspólnie wychowuje bliźnięta, Zosię i Stasia.

MAŁGORZATA GŁÓWKA CAMASUTRA | ROZTAŃCZONY PGE NARODOWY 2023
Wokalistka Małgorzata Główka na ściance programu Halo tu Polsat. O chorobie jej dzieci przeczytasz na SE.
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Małgorzata Główka walczy o zdrowie swoich dzieci

O trudnych zmaganiach o zdrowie niespełna siedmioletnich bliźniąt, Zosi i Stasia, Małgorzata Główka mówiła między innymi na antenie programu „Halo, tu Polsat”. Córka artystki od momentu narodzin cierpi na czterokończynowe mózgowe porażenie dziecięce, afazję i przewlekłe zapalenie ucha, co wiąże się z koniecznością organizowania zbiórek na kosztowną rehabilitację. Na przełomie 2025 i 2026 roku piosenkarka przekazała informację o kolejnej tragedii, ponieważ lekarze wykryli u 6,5-letniego Stasia złośliwy nowotwór móżdżku, a proces jego leczenia zaplanowano na półtora roku.

Małgorzata Główka pokazała zdjęcia bliźniaków

Liderka CamaSutry sporadycznie publikuje wizerunek swoich dzieci w sieci. Wyjątek zrobiła z okazji Światowego Dnia Wcześniaka, kiedy udostępniła w mediach społecznościowych niepublikowane wcześniej ujęcia z bliźniętami. Fotografię opatrzyła poruszającym wpisem, w którym wyjaśniła swoje podejście do chronienia prywatności.

„Na co dzień nie pokazuje jak wygląda moje życie osobiste w social mediach. Nie pokazuje swojego macierzyństwa i problemów z którymi się borykam. Ale to mój wybór! Jednak dzisiaj jest wyjątkowe święto wszystkich wcześniaków i ich rodziców!” - napisała Małgorzata Główka w mediach społecznościowych.

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