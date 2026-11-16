Małgorzata Główka z CamaSutry pokazała bliźniaki. Wzruszające wyznanie wokalistki o chorobie dzieci

Zespół CamaSutra i największe przeboje grupy

Polska formacja CamaSutra, specjalizująca się w nurtach disco polo oraz dance, powstała w listopadzie 2013 roku w Kielcach. W utworzeniu grupy pomógł lider zespołu After Party, Patryk Pegza, który zauważył wokalny potencjał głównej piosenkarki. Kielecki projekt błyskawicznie zdobył ogólnokrajową rozpoznawalność w branży muzyki tanecznej, co przełożyło się na regularne występy na polskich i zagranicznych scenach. W dorobku CamaSutry znajduje się wiele popularnych utworów. Największe hity grupy to „Do nieba bram”, „Chcę cię mieć na chwilę”, „Jesteś ideałem”, „Porwij mnie” oraz „Tego chcesz”.

Małgorzata Główka z zespołu CamaSutra. Kariera i życie prywatne

Funkcję liderki i głównej wokalistki grupy CamaSutra pełni Małgorzata Główka, która przyszła na świat 10 kwietnia 1993 roku w Kielcach. Przed wejściem do świata muzyki tanecznej artystka zdobyła wykształcenie w szkole muzycznej. Próbowała też swoich sił w telewizyjnych formatach rozrywkowych, pojawiając się w programach „Szansa na sukces”, „The Voice of Poland” oraz „Jaka to melodia”, natomiast w 2010 roku wystąpiła podczas opolskiego festiwalu w koncercie Debiuty. Z kolei w październiku 2026 roku piosenkarka poinformowała o zakończeniu współpracy z dotychczasową agencją.

W życiu prywatnym wokalistka od 2015 roku jest zamężna z trenerem siatkówki Mateuszem Grabdą, z którym wspólnie wychowuje bliźnięta, Zosię i Stasia.

MAŁGORZATA GŁÓWKA CAMASUTRA | ROZTAŃCZONY PGE NARODOWY 2023

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Małgorzata Główka walczy o zdrowie swoich dzieci

O trudnych zmaganiach o zdrowie niespełna siedmioletnich bliźniąt, Zosi i Stasia, Małgorzata Główka mówiła między innymi na antenie programu „Halo, tu Polsat”. Córka artystki od momentu narodzin cierpi na czterokończynowe mózgowe porażenie dziecięce, afazję i przewlekłe zapalenie ucha, co wiąże się z koniecznością organizowania zbiórek na kosztowną rehabilitację. Na przełomie 2025 i 2026 roku piosenkarka przekazała informację o kolejnej tragedii, ponieważ lekarze wykryli u 6,5-letniego Stasia złośliwy nowotwór móżdżku, a proces jego leczenia zaplanowano na półtora roku.

Małgorzata Główka pokazała zdjęcia bliźniaków

Liderka CamaSutry sporadycznie publikuje wizerunek swoich dzieci w sieci. Wyjątek zrobiła z okazji Światowego Dnia Wcześniaka, kiedy udostępniła w mediach społecznościowych niepublikowane wcześniej ujęcia z bliźniętami. Fotografię opatrzyła poruszającym wpisem, w którym wyjaśniła swoje podejście do chronienia prywatności.