Jeden z największych dworców w Polsce zniknął z powierzchni ziemi. Tak będzie wyglądał nowy

Martyna Urban
Martyna Urban
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-06-23 7:39

W niecałe trzy miesiące wyburzono główny budynek dworca kolejowego w Częstochowie, który przez lata był jednym z największych obiektów tego typu w kraju. W jego miejscu powstanie nowy, skromniejszy kompleks. Planowany termin oddania go do użytku to jesień 2027 roku.

Znika charakterystyczny dworzec w Częstochowie

W Częstochowie na finiszu są prace związane z wyburzeniem głównego budynku tamtejszego dworca PKP. Ten postmodernistyczny gmach funkcjonował przez blisko trzy dekady i zaliczał się do grona największych stacji kolejowych w Polsce. Zamknięto go w pierwszych dniach kwietnia, by ustąpił miejsca nowemu obiektowi, który ma być gotowy w 2027 roku.

Ekipy rozbiórkowe wkroczyły na plac budowy zaraz po tym, jak obsługa podróżnych została przeniesiona do tymczasowego dworca kontenerowego. Zaledwie niecałe trzy miesiące wystarczyły, by z charakterystycznej budowli zostały jedynie resztki gruzu czekające na wywiezienie.

Autorem projektu starego dworca był Ryszard Frankowicz. Obiekt przykuwał wzrok swoją masywną formą, ogromnym, trzypiętrowym przeszklonym holem oraz rzucającymi się w oczy, czerwonymi detalami na elewacji. Przez długi czas stanowił on ważny punkt na architektonicznej mapie Polski, reprezentując styl przełomu lat 80. i 90. ubiegłego wieku.

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Plac budowy szykowany pod nowy obiekt

Tam, gdzie do niedawna stał potężny gmach, ruszyły już prace przygotowawcze pod budowę nowoczesnego kompleksu. Projekt zakłada stworzenie reprezentacyjnej strefy wejściowej, z której pasażerowie dostaną się na zadaszoną kładkę nad peronami. Powstanie tam również pawilon pełniący rolę dworca autobusowego. Centrum obsługi podróżnych znajdzie się teraz po wschodniej stronie stacji.

Inwestor zdecydował o zachowaniu i gruntownej modernizacji kładki łączącej wschodnią i zachodnią część miasta. Przewidziano w niej przestrzeń na sklepy i punkty usługowe. Dodatkowo zostaną zamontowane windy i schody, by ułatwić dotarcie na perony. Nowy obiekt po wschodniej stronie, w którym znajdą się kasy biletowe i strefa oczekiwania dla pasażerów, ma zostać otwarty na przełomie lat 2026 i 2027.

Całkowity koszt tej potężnej inwestycji to 145,6 mln zł, a lwią część tej kwoty pokrywają dotacje z Unii Europejskiej. Koleje Państwowe tłumaczą, że nowy budynek będzie o wiele bardziej funkcjonalny i tańszy w eksploatacji, a roczne oszczędności szacuje się na poziomie około 800 tys. zł.

Plany zrównania z ziemią dotychczasowego dworca spotkały się z oporem części mieszkańców. Aktywiści miejscy i fani architektury walczyli o ocalenie gmachu, proponując zaadaptowanie go na inne cele. Ostatecznie jednak obiekt nie trafił do rejestru zabytków, co dało zielone światło dla inwestycji PKP.

Tak będzie prezentował się nowy dworzec:

Tak ma wyglądać nowy dworzec w Częstochowie - wizualizacje
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DWORZEC
CZĘSTOCHOWA