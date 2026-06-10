Napad z nożem w Częstochowie. Agresor miał maskę karnawałową

Dramatyczne wydarzenia miały miejsce w sobotnie popołudnie w punkcie handlowym przy ulicy Szymanowskiego w Częstochowie. Klienci i personel przeżyli prawdziwe chwile grozy, gdy do środka wtargnął osobnik, którego zachowanie od pierwszych chwil wydawało się podejrzane. Bardzo szybko okazało się, że sytuacja jest skrajnie niebezpieczna.

Jak wynika z informacji przekazanych przez śledczych, agresor ukrywał twarz za maską karnawałową. W pewnym momencie zbliżył się do niczego niepodejrzewającego kupującego i brutalnie przystawił mu nóż w okolice szyi. Przerażony klient stał się żywą tarczą dla zamaskowanego bandyty.

Trzymając ostre narzędzie tuż przy ciele zakładnika, napastnik głośno groził mu pozbawieniem życia. Chwilę później skierował swoje żądania do przerażonej sprzedawczyni, krzycząc, by oddała mu wszystkie pieniądze z kasy. Napięcie w sklepie sięgało zenitu, a każdy gwałtowny ruch mógł zakończyć się rozlewem krwi.

Gdy pracownica wyjaśniła, że nie posiada w kasie oczekiwanej przez niego sumy, bandyta odpuścił próbę wymuszenia gotówki. Nie opuścił jednak lokalu z pustymi rękami, ponieważ zgarnął ze sklepowych półek cztery butelki mocnego trunku i szybko zbiegł w nieznanym kierunku.

Na miejsce natychmiast zadysponowano mundurowych, którzy bez zwłoki podjęli czynności służbowe. Sprawca zdołał się już jednak ulotnić, dlatego zarządzono szeroko zakrojone poszukiwania, w których nieocenione okazały się zapisy z kamer monitoringu, ukazujące sylwetkę i ubiór napastnika.

Sprawca napadu w Częstochowie w rękach policji

Częstochowscy policjanci z wydziału kryminalnego błyskawicznie rozwiązali tę sprawę. Zaledwie dobę po dramatycznych wydarzeniach wytypowali i odnaleźli podejrzanego w przestrzeni miejskiej. Do ujęcia groźnego przestępcy doszło w okolicach ulicy Nowowiejskiego.

Zatrzymanym okazał się 31-letni mężczyzna na stałe zamieszkujący Częstochowę. Zgromadzony materiał dowodowy był na tyle mocny, że prokurator mógł mu ogłosić zarzuty dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz przetrzymywania zakładnika.

Są to jedne z najpoważniejszych czynów zabronionych w polskim prawie karnym. Z uwagi na wagę popełnionego przestępstwa, śledczy wystąpili do sądu z wnioskiem o odizolowanie podejrzanego od społeczeństwa poprzez tymczasowy areszt.

Jeżeli w toku procesu wina 31-latka zostanie w pełni udowodniona, może on spędzić w zakładzie karnym najbliższe dwie dekady. Postępowanie przygotowawcze, mające na celu dokładne zbadanie przebiegu tego groźnego incydentu, prowadzi Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ.

Zdjęcia z akcji zatrzymania: