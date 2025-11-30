Grażyna Szapołowska dodała zdjęcie i wspomniała o DOMU STARCÓW. Fani w szoku: „Nieprawda!”

Nastrojowe zdjęcie i mocna refleksja Szapołowskiej

Grażyna Szapołowska znów poruszyła obserwatorów. 71-letnia aktorka udostępniła na swoim Instagramie zdjęcie, na którym widać ją zamyśloną, wpatrzoną w dal, jakby uchwyconą w momencie głębokiej zadumy. Jednak to nie sama fotografia zrobiła największe wrażenie, a podpis, którym ją opatrzyła.

Czy wiecie, że w Libanie nie ma domów starców… Rodzina jest opieką

– napisała Szapołowska, dodając kilka hashtagów odnoszących się do czasu, życia i sztuki. Jej słowa od razu przyciągnęły uwagę fanów, którzy zaczęli dzielić się swoimi opiniami i doświadczeniami.

Zobacz też: Grażyna Szapołowska kończy 72 lata. 10 faktów o artystce, o których mogliście nie wiedzieć

Internauci podzieleni: „Nieprawda!”

Wśród komentarzy pojawiły się słowa zachwytu i wsparcia, ale nie zabrakło także gwałtownych reakcji. Jedna z internautek napisała wprost:

Nieprawda!! Mieszkam tu i wiem… na pewno są różnego rodzaju, zależy od kasy.

Inni dopytywali, dzielili się własnymi obserwacjami albo odpisywali w duchu nostalgii, wspominając czasy, gdy rodzina była podstawowym „domem opieki” dla starszych pokoleń. Niektórzy zwracali uwagę, że temat jest złożony i mocno zależny od sytuacji ekonomicznej oraz kulturowej.

Mimo kontrowersji pod postem dominował podziw dla samej Szapołowskiej – fani chwalili jej klasę, wrażliwość i niezmienną urodę. „Najpiękniejsza kobieta świata”, „100% kobiecości” – czytamy w komentarzach.

Zobacz też: Grażyna Szapołowska grzmi ze sceny! Mocne słowa pod adresem ministerstwa

Aktorka znana z mocnych wpisów

Grażyna Szapołowska od dawna nie unika trudnych tematów. W swoich mediach społecznościowych często dzieli się refleksjami o przemijaniu, rodzinie i relacjach międzyludzkich. Jej wyraziste wpisy zazwyczaj wywołują poruszenie – zarówno ze względu na emocjonalny ton, jak i na to, że aktorka nie boi się poruszać kwestii, o których wielu jej rówieśników publicznie nie mówi.

Tym razem również udało jej się trafić w czuły punkt obserwatorów. Krótki, z pozoru prosty opis szybko przerodził się w dyskusję o starzeniu się, odpowiedzialności za bliskich i różnicach międzykulturowych.

Wszystko dopełnia fotografia – ciepła, intymna, w stylu „kina moralnego niepokoju”. Szapołowska wygląda na niej naturalnie i szlachetnie, jakby złapana w momentach, które zwykle pozostają niewidoczne dla publiczności. Może właśnie dlatego jej post wywołał aż tak duży odzew – bo połączył emocjonalną szczerość z wizualną poetyckością.

Zobacz też: Marta Nawrocka przyćmiła gwiazdy na gali 200-lecia Teatru Wielkiego. To jej suknia zrobiła największe wrażenie