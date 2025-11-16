Grażyna Szapołowska grzmi ze sceny! Mocne słowa pod adresem ministerstwa

2025-11-16 18:43

W sobotę rozpoczęła się 33. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE. Festiwal przyciąga nie tylko kinomanów, ale również największe gwiazdy polskiego oraz światowego kina. Podczas gali otwarcia wyjątkowe wyróżnienie odebrała Grażyna Szapołowska, która w swojej przemowie zaapelowała do ministerstwa!

Grażyna Szapołowska nagrodzona na EnergaCAMERIMAGE

15 listopada rozpoczęła się 33. edycja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE. To jedno z najważniejszych wydarzeń świecie, które poświęcone jest sztuce operatorów filmowych. Festiwal co roku przyciąga do Polski cenionych twórców filmowych z całego świata. Na Cameraimage gościli m.in. David Lynch, Danny DeVito, Adam Driver, Quentin Tarantino, Willem Dafoe, Sean Penn, Peter Dinklage. W tym roku w Toruniu ponownie pojawi się dwukrotna laureatka Oscara, Cate Blanchett. 

Pomysłodawcą i dyrektorem festiwalu jest Marek Żydowicz. Pierwsza edycja festiwalu zadebiutował w 1993 roku w Toruniu, gdzie odbywał się do 1999 roku. Na kilka lat festiwal przeniósł się do Łodzi, a później do Bydgoszczy. W 2019 roku wrócił do Torunia, gdzie rozpoczęła się budowa Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage.  

Sobotnia gala otworzyła tydzień pełen filmowych premier, warsztatów oraz spotkań z cenionymi twórcami z całego świata. Podczas otwierającego festiwal wydarzenia zostały przyznane pierwsze nagrody. Jedną z nich odebrała Grażyna Szapołowska. Aktorka urodziła się w Bydgoszczy, ale wychowała w Toruniu. Podczas tegorocznego festiwalu została wyróżniona Nagrodą Filmową Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego im. Poli Negri.

Grażyna Szapołowska z mocnym apelem do ministerstwa!

Gwiazda polskiego kina weszła na scenę przy dźwięku oklasków. Na początku swojej przemowy wyznała, że wzruszyła się oglądając swoje życie ekranowe. W kolejnej części nawiązała do spotkania z Markiem Żydowiczem, który prawie trzydzieści lat temu opowiedział jej o swoim marzeniu o stworzeniu Centrum Europejskiej Kultury.

Kiedy prawie trzydzieści lat temu spotkałam Marka Żydowicza w Los Angeles i opowiadał mi o swoich marzeniach, żeby zrobić Centrum Europejskiej Kultury właśnie tutaj, to pomyślałam sobie, Boże, jakie on ma piękne marzenia. Ta nasza Pola Negri marzyła o tym, żeby pojechać do Hollywood. Pojechała, podbiła, za co dla niej wielkie brawa, ogromne. Natomiast te marzenia, które realizuje Marek Żydowicz, tworzy naprawdę swoją krwią, wrażliwością i siłą to Centrum - powiedziała Szapołowska.

W kolejnej części przemówienia aktorka zwróciła się do Ministerstwa Kultury. Pośrednio nawiązała przy tym do problemów z finansowaniem przez resort drugiego etapu budowy centrum. Pierwsza część inwestycji, studio filmowe, nadal jest finansowana. Jednak Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wstrzymało finansowanie dalszych pracy. Tym samym pod znakiem zapytania stoi budowa głównego obiektu centrum, w tym sali widowiskowej, muzeum filmowego, przestrzeni edukacyjnej.

Chciałabym skierować również słowa do Ministerstwa Kultury, żebyśmy spieszyli się z tymi marzeniami, które możemy pomóc zrealizować, bo bardzo szybko, szybko odchodzimy. A jak mówił kiedyś Churchill - sztuka i kultura jest czasem silniejsza od kul armatnich. Więc będąc tak blisko jednocześnie wojny i Ukrainy, realizując tutaj swoje marzenia, nieśmy to w świat, bo to jest bardzo piękne - zaapelowała aktorka.

Swoje przemówienie zakończyła cytatem Poli Negri: "w życiu jest jak w kinie, trzeba tylko po prostu odnaleźć wygodne miejsce". 

