Młodzieżowa Grażyna Szapołowska zachwyciła na festiwalu! Aktorka młodnieje w oczach

Wyjątkowe wyróżnienia na EnergaCAMERIMAGE

W sobotę, 15 listopada odbyła się gala otwarcia 33. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE, podczas której przyznano wyjątkowe nagrody. Pierwszy raz w historii przyznano nagrodę The Hollywood Reporter – Visionary in Cinematography Award, przyznaną przez amerykański magazyn. Jej pierwszym laureatem został Robbie Ryan, wybitny operator filmowy, który pracował nad wieloma cenionymi produkcjami, w tym: "Historią małżeńską", "C’mon C’mon" czy "Biednymi istotami" i "Faworytą", które przyniosły mu nominację do Oscara.

Wyjątkową nagrodę otrzymała również Grażyna Szapołowska, która została wyróżniona Nagrodą Filmową Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego im. Poli Negri. Aktorka została nagrodzona za swoje wybitne osiągnięcia filmowe. 72-letnia aktorka jak zawsze zachwyciła klasą i elegancją. Na gali pojawiła się w złotej sukni, na którą narzuciła czarną kurtkę ze złotymi konstelacjami. Dodatek ten sprawił, że stylizacja nabrała młodzieżowego sznytu!

Cate Blanchett gościem honorowym EnergaCAMERIMAGE

To dopiero początek festiwalowych wrażeń. Sobotnia gala otworzyła tydzień pełen filmowych premier, warsztatów oraz spotkań z cenionymi twórcami z całego świata. Gościem specjalnym festiwalu będzie Cate Blanchett. Laureatka dwóch Oscarów gości w Toruniu drugi rok z rzędu! Podczas tegorocznego festiwalu EnergaCAMERIMAGE australijska gwiazda odbierze nagrodę Icon Award.

O wizycie aktorki na toruńskim festiwalu rozmawialiśmy z dyrektorem i pomysłodawcą wydarzenia, Markiem Żydowiczem.

W ubiegłym roku zaprzyjaźniliśmy się, polubiła festiwal, bardzo dobrze się czuła w Toruniu, bardzo dobrze się czuła na festiwalu. Była bardzo podekscytowana, prowadziła jury, w którym znajdowali się wybitni twórcy i było to dla niej wspaniałe nowe doświadczenie, bo spojrzała na film od innej strony, zazwyczaj jest po drugiej stronie kamery. Natomiast u nas w jury zastanawiała się na tym, w jaki sposób praca autorów zdjęć filmowych i reżysera mają wpływ na to, że udaje się wśród widzów osiągnąć akceptację, również dla jej gry aktorskiej, ale też wywołać emocje, które powodują, że ludzie chcą do filmu i do twórczości, reżysera, autora, aktorów wracać. Z Cate byliśmy cały czas w kontakcie cały rok od poprzedniej wizyty - powiedział Marek Żydowicz.

