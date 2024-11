Cate Blanchett zachwyciła w Toruniu. Co za styl wybitnej aktorki!

Mamy gości z ponad 80 krajów. To dowód, że jesteśmy doceniani. Gdy 35 lat temu wymyśliłem ideę festiwalu, to pomyślałem, że najważniejsze czym powinniśmy się zająć, to przywrócenie godności naszym oczom. Wtedy nie przypuszczałem, że trzydzieści parę lat później, te słowa będą jeszcze bardziej ważne i potrzebne - powiedział zgromadzonym.