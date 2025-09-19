Grażyna Szapołowska to gwiazda, której życie zawodowe i prywatne od zawsze budziło ogromne emocje. Jedni widzieli w niej niepokorną diwę, inni – wybitną artystkę, która nie bała się trudnych ról ani trudnych wyborów. Z okazji jej urodzin zebraliśmy najciekawsze fakty, które najlepiej pokazują, jak barwna i pełna kontrastów jest jej biografia.

1. Zadebiutowała u samego Andrzeja Wajdy

Szapołowska pojawiła się na ekranie już w latach 70. w filmie „Noce i dnie”, ale prawdziwym przełomem była współpraca z Andrzejem Wajdą. U mistrza kina zagrała w „Bez znieczulenia”, co otworzyło jej drzwi do kariery.

2. „Krótki film o miłości” zmienił wszystko

Rola w filmie Krzysztofa Kieślowskiego przeszła do historii polskiego kina. Historia Magdy – pięknej, dojrzałej kobiety uwikłanej w relację z młodym sąsiadem – uczyniła z niej ikonę i przyniosła rozpoznawalność za granicą.

3. Była muzą wielkich reżyserów

Występowała nie tylko u Kieślowskiego, ale też u Filipa Bajona, Jana Kidawy-Błońskiego czy Feliksa Falka. Reżyserzy chętnie obsadzali ją w rolach kobiet silnych, uwodzicielskich, a czasem bezwzględnych.

Nie przegap: Grażyna Szapołowska: "Wszyscy mnie chcieli rozbierać!". Aktorka czuła się wykorzystywana

4. Seksbomba PRL-u

W latach 80. prasa pisała o niej jako o „pierwszej seksbombie polskiego kina”. Jej odważne role i sesje zdjęciowe wzbudzały kontrowersje, ale też przyciągały tłumy do kin.

5. Konflikt z Janem Englertem

W 2011 roku głośno było o konflikcie Grażyny Szapołowskiej z Janem Englertem, dyrektorem Teatru Narodowego. Aktorka została zwolniona po tym, jak w dniu spektaklu wystąpiła w programie telewizyjnym. Sama tłumaczyła, że padła ofiarą nieporozumienia i medialnej nagonki.

6. Miała burzliwe życie uczuciowe

Była dwukrotnie zamężna, ale to nie małżeństwa przyniosły jej największy rozgłos. Plotkowano o romansach aktorki, a sama Szapołowska nie ukrywała, że miłość i namiętność były w jej życiu równie ważne jak sztuka.

Zobacz: Szapołowska odsłania kulisy życia: mężowie, dramaty i nowa miłość w dojrzałym wieku

7. Jest mamą i babcią

Ma córkę Katarzynę Jungowską – reżyserkę i scenarzystkę, z którą czasem pojawia się publicznie. Aktorka jest też babcią i nie kryje, że rodzina daje jej wiele radości, choć przez lata nie zawsze było łatwo pogodzić życie prywatne z zawodowym.

Zobacz też: Wnuczka Grażyny Szapołowskiej podbiła Sopot! Pokazała kulisy festiwalu

8. Napisała książki

Szapołowska wydała autobiografię „Ścigając pamięć”, w której szczerze opisała swoje życie, a także książkę dla dzieci „Ścigając wilka”. Pokazała w ten sposób, że jej talent wykracza poza aktorstwo.

9. Nie boi się mówić, co myśli

Jej wywiady od lat elektryzują media. Potrafi ostro skomentować rzeczywistość polityczną, show-biznes, a także środowisko artystyczne. Dzięki temu zyskała opinię kobiety, która nigdy nie udaje i nie boi się kontrowersji.

10. Czas dla siebie i sztuka

Mimo że skończyła już 72 lata, wciąż jest aktywna zawodowo. Gra w filmach i serialach, występuje na scenie, ale nie ukrywa, że coraz bardziej ceni spokój i czas dla siebie. Pasjonuje ją malarstwo, fotografia i podróże.

Grażyna Szapołowska to przykład aktorki, która nigdy nie pozwoliła się zaszufladkować. Silna, charyzmatyczna, piękna i niepokorna – wciąż fascynuje kolejne pokolenia widzów.

Zobacz w galerii, jak na przestrzeni lat zmieniała się Grażyna Szapołowska