Szapołowska odsłania kulisy życia: mężowie, dramaty i nowa miłość w dojrzałym wieku

Grażyna Szapołowska (71 l.) od lat przyciąga uwagę nie tylko swoim ekranowym talentem, ale i autentycznością, z jaką mówi o życiu prywatnym. Tym razem dała się zaprosić do kuchni Magdy Gessler (72 l.), gdzie – między jednym a drugim wspomnieniem o ulubionych potrawach – nieoczekiwanie wróciła do burzliwych epizodów ze swojego życia. Otwarcie mówiła o operacjach, zawodowych ciosach i relacjach z mężczyznami. Jej słowa poruszyły zarówno Gessler, jak i internautów.

Zobacz też: Perepeczko jadła pierwsza, teraz rozsmakowała się Szapołowska. Ostrygi łączą gwiazdy!

Grażyna Szapołowska wyjawiła prawdę na temat życia prywatnego

Grażyna Szapołowska otworzyła się w programie Magdy Gessler na temat swojego życia prywatnego Podczas wspólnego gotowania w programie Magdy Gessler, aktorka zaskoczyła publiczność wyjątkową szczerością. Gdy prowadząca zapytała o jej mężów, Szapołowska bez zbędnych wstępów odparła. Żartowała, że mimo trudnych doświadczeń ma w sobie siłę, by patrzeć na życie z dystansem.

No paru. Chcesz wiedzieć naprawdę? Trzech! Widzisz, mamy coś wspólnego, ale nie mamy wspólnego męża, to już jest dobrze (...) miałam siedem operacji kolana, męża, który zdradzał, wyrzucono mnie z teatru i żyję - powiedziała w programie.

Zobacz też: Żar leje się z nieba, a Grażyna Szapołowska paraduje w futrze na festiwalu. Styl ponad wszystko?

Pierwszy raz stanęła na ślubnym kobiercu z aktorem Markiem Lewandowskim – ten związek jednak zakończył się szybciej, niż się rozpoczął. Jej drugim mężem był przedsiębiorca Andrzej Jungowski, z którym ma córkę Katarzynę. To on podarował jej dom i zapewnił stabilność w życiu. Trzeci raz powiedziała "tak" dyplomacie Pawłowi Potoroczynowi. To właśnie z nim wyjechała do Los Angeles. Wyjazd ten wstrzymał jej karierę, ale jak przyznaje, dał jej cenną perspektywę. Dziś, od ponad dwóch dekad, pozostaje w związku z biznesmenem Erykiem Stępniewskim. Chociaż nie zdecydowali się na ślub, tworzą trwały związek oparty na wzajemnym szacunku.

Zobacz też: Grażyna Szapołowska: "Wszyscy mnie chcieli rozbierać!". Aktorka czuła się wykorzystywana

Zobacz naszą galerię: Grażyna Szapołowska. Miałam 3 mężów, 7 operacji i żyję

Sonda Czy Grażyna Szapołowska to dobra aktorka? Tak, jedną z moich ulubionych! Nie, nie przepadam za nią Nie mam zdania