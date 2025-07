Żar leje się z nieba, a Grażyna Szapołowska paraduje w futrze na festiwalu. Styl ponad wszystko?

Czy to odwaga? Ekscentryzm? A może kompletny brak kompromisów, jeśli chodzi o styl? Jedno jest pewne: moda wyprzedziła zdrowy rozsądek i pogodowe realia. Podczas gdy publiczność walczyła ze spływającym makijażem, Grażyna Szapołowska pojawiła się na scenie z nonszalanckim uśmiechem i... futrzaną peleryną, jakby to była chłodna październikowa gala, a nie lipcowy piekarnik.

Na termometrze ponad 30 stopni, a ona… w futrze!

Pojawienie się gwiazdy wywołało prawdziwą sensację – jedni przecierali oczy ze zdumienia, inni wpatrywali się z niedowierzaniem, próbując zrozumieć, czy to może jakiś performance albo znak protestu przeciwko letniej modzie „na lekko”. Ale nie. Żadnych sygnałów, że to manifest. Po prostu Grażyna Szapołowska zrobiła to, co robi najlepiej – zagrała swoją własną rolę w spektaklu życia: kobietę, która nie zna słowa „kompromis”.

Wszystkie oczy zwrócone na Grażynę Szapołowską

Grażyna Szapołowska pojawiła się na scenie w wyjątkowo eleganckim, ale zaskakująco ciepłym zestawie. Miała na sobie luźny, czarny komplet z satynowym połyskiem, składający się z szerokich spodni i długiej koszuli z bufiastymi rękawami zakończonymi ozdobnymi mankietami. Całość miała miękki, lejący charakter, dzięki czemu stylizacja wyglądała lekko, mimo materiału, który ewidentnie nie był przeznaczony na upały.

Największe wrażenie zrobił jednak obszerny, pudrowo-różowy płaszcz z imitacji futra, nonszalancko zarzucony na ramię. Masywny, mięsisty materiał kontrastował z letnią aurą i – jak na lipcowy dzień – był kompletnie niepraktyczny. A jednak to właśnie ten różowy akcent skradł całe show i natychmiast stał się tematem numer jeden wśród obecnych.

Szapołowska dopełniła look złotymi, skórzanymi klapkami na obcasie oraz subtelnym makijażem i rozpuszczonymi włosami, które luźno opadały na ramiona. W ręku trzymała telefon w ozdobnym etui – jedyny detal nawiązujący do codzienności w tej w pełni „scenicznej” stylizacji.

O tej najbardziej gorącej (dosłownie!) stylizacji festiwalu będzie jeszcze długo głośno. Aktorka przypomniała wszystkim, że ikona stylu nie pyta termometru o zgodę. Czy było jej gorąco? Pewnie. Ale liczy się przecież efekt.

Festival Bella Tofifest

Festiwal Bella Tofifest w Toruniu to jedno z najważniejszych wydarzeń filmowych w Polsce, znane z otwartości na kino niepokorne, odważne i niezależne. Co roku przyciąga twórców i widzów, którzy szukają w kinie czegoś więcej niż komercyjnych hitów. To miejsce spotkań, inspirujących rozmów i premier, które nierzadko wywołują poruszenie nie tylko w branży filmowej. Edycja 2025 obfituje w mocne tytuły, ale – jak się okazuje – również w jeszcze mocniejsze stylizacje na czerwonym dywanie.

