Magda Gessler ma kolekcję luksusowych butów. Kosztują fortunę!

Fani Magdy Gessler (71 l.) z pewnością zauważyli, że gwiazda TVN-u rzadko nosi normalne buty. Wszystko ze względu na haluksy, które są jej dużym kompleksem. Jakiś czas temu, gdy restauratorka wrzuciła do sieci swoje zdjęcie z wakacji, bosą stopę zakryła... emotką serduszka.

Upodobała sobie sandały, które zakłada nawet zimą. W swojej szafie ma co najmniej siedem różnych kolorów identycznych letnich butów z domu mody Prada - niebieskie, różowe, białe, czarne, a nawet zielone. Taki luksus niestety sporo kosztuje.

Najtańszy model sandałków Magdy kosztował ją 3 tys. zł. Tyle zapłaciła za błękitny model tych butów. Ponad tysiąc złotych więcej trzeba wydać na białe sandały. Ale to nic przy tym, ile kosztują jasnoróżowe buty! Jeśli chcecie sprawić sobie taki luksusowy dodatek, to przygotujcie się na wydatek blisko 5 tys. złotych!

Magda Gessler: U niej nawet jagodzianki to produkt luksusowy

Na wydanie fortuny muszą się też przygotować smakosze, którzy chcą spróbować wypieków od Magdy Gessler. Trwa sezon na jagodzianki, które od kilku lat są prawdziwym cukierniczym przebojem wakacji. Kawiarnie i cukiernie prześcigają się o miano miejsca z najlepszymi jagodziankami w mieście.

W Warszawie takie podobno znajdziemy właśnie u Magdy Gessler. Jednak patrząc na ceny można odnieść wrażenie, że nie jest to drożdżówka z owocami, ale prawdziwy luksusowy produkt kolekcjonerski! Jeszcze kilka lat temu jagodzianka od gwiazdy telewizji kosztowała 23 złote, co już wtedy budziło emocje. W kolejnym sezonie cena wzrosła do 28 zł, a w ubiegłym roku osiągnęła pułap 31 zł. Dziś za jedną bułeczkę z jagodami i kruszonką trzeba zapłacić aż 34 złote! Może nie są to buty od Prady, ale ceny również zaporowe.

