Top of the Top Sopot Festival 2025 trwa w najlepsze i jak co roku przyciąga uwagę tysięcy widzów zarówno w Operze Leśnej, jak i przed telewizorami. Jednak w tym roku kulisy wydarzenia nabrały szczególnego znaczenia dzięki Karolinie Matej - wnuczce znanej aktorki Grażyny Szapołowskiej. Dziewczyna pokazuje w sieci to, czego kamery TVN nie ujmują, a jej relacje cieszą się sporym zainteresowaniem internautów.

Sopocki festiwal od lat uchodzi za jedno z największych muzycznych wydarzeń w Polsce. Na scenie pojawiają się największe gwiazdy krajowej i zagranicznej estrady, a całość transmitowana jest na żywo w telewizji. Jednak prawdziwe emocje kryją się za kulisami i właśnie tam swoje oko skierowała Karolina Matej. Wnuczka ikony polskiego kina, Grażyny Szapołowskiej, postanowiła podzielić się z fanami nieoficjalną stroną imprezy. Dzięki niej publiczność mogła zajrzeć tam, gdzie na co dzień dostęp mają jedynie organizatorzy i artyści.

Wnuczka Szapołowskiej podbiła Sopot! Pokazała kulisy festiwalu

Karolina Matej nie jest nowicjuszką ani przed kamerą, ani w świecie mediów. 25-latka na swoim koncie ma już kilka ról serialowych. Widzowie mogli zobaczyć ją m.in. w "Na Wspólnej" czy w produkcji "Zdrada". Wystąpiła także w filmie "Piąte. Nie odchodź", gdzie zagrała u boku swojej słynnej babci. Jednak aktorstwo to niejedyna ścieżka, którą rozwija. 

Już w ubiegłym roku Karolina spróbowała swoich sił w roli reporterki Top of the Top Sopot Festival. Wtedy jej relacje spotkały się z bardzo ciepłym odbiorem i wielu internautów uznało, że wnuczka Szapołowskiej ma prawdziwy dar do pokazywania tego, co ciekawe. Organizatorzy postanowili więc powierzyć jej zadanie także w tym roku.

Co zobaczyli fani festiwalu dzięki jej materiałom? Karolina Matej zdradziła kilka nieoczywistych ciekawostek. W swoich nagraniach pokazała m.in. kulisy strefy gastronomicznej, gdzie gwiazdy i ekipa produkcyjna mogą coś zjeść i odpocząć. Sporo emocji wzbudził także fragment dotyczący sklepiku z gadżetami Agnieszki Chylińskiej. Jeszcze większym zaskoczeniem okazała się informacja, że Opera Leśna w Sopocie dysponuje aż dwiema scenami.

