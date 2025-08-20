Burza po zwycięstwie Carli Fernandes! Mowa o ustawce

Top of the Top Sopot Festival od lat przyciąga największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej i rzesze widzów przed telewizory. To właśnie tu odbywają się koncerty, które przechodzą do historii, a na scenie Opery Leśnej rozstrzygają się losy tego, kto otrzyma Bursztynowego Słowika – jednej z najbardziej pożądanych nagród muzycznych w kraju. Tegoroczna edycja nie była wyjątkiem. Podczas emocjonującego wieczoru to Carla Fernandes usłyszała magiczne słowa o zwycięstwie, jednak werdykt jury i publiczności wywołał lawinę komentarzy.

Ustawka na Top of the Top Sopot Festival?

Carla Fernandes zaprezentowała swój utwór "Co, jeśli", którym zachwyciła część publiczności. Jej charakterystyczna barwa głosu i młodzieńcza energia miały przekonać jury i telewidzów. W momencie wręczenia statuetki młoda piosenkarka nie kryła wzruszenia. Na scenie pojawiły się łzy radości, a fani gratulowali jej pierwszego tak dużego sukcesu.

Jednak niemal równocześnie z gratulacjami w mediach społecznościowych rozgorzała ostra dyskusja. W komentarzach na Facebooku i Instagramie można było przeczytać zupełnie odmienne opinie. "Słaba dykcja i cienki głos, a tu nagroda? Żart" - pisali zawiedzeni internauci. Inni dodawali: "Kiedyś wygrywali Wodecki czy Sośnicka, a dziś? To jakaś pomyłka". Niektórzy sugerowali nawet, że wszystko było ustawione i wynik nie był przypadkowy.

Z drugiej strony pojawiło się równie wiele pozytywnych głosów. "Carla była świetna, występ na żywo udany, a utwór wpada w ucho" - chwalili internauci. Inni bronili artystki przed falą hejtu, podkreślając, że o gustach muzycznych nie powinno się dyskutować: "To piękne, że wygrała autentyczność i młoda energia. Brawo Carla!".

