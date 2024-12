Ryszard Poznakowski był trzykrotnie żonaty. Twierdził, że "do trzech razy sztuka"

Adriana Kalska to jedna z piękniejszych polskich aktorek. Gwiazda przed laty tworzyła parę z przystojnym Mikołajem Roznerskim. Niestety ich relacja nie przetrwała próby czasu i każde poszło w swoją stronę. Obecnie Kalska spełnia się jako wzięta aktorka. Jak na prawdziwą celebrytkę przystało, kobieta chętnie udostępnia w swoich mediach społecznościowych zdjęcia pokazujące jej życie zawodowe oraz to bardziej prywatne. Niedawno pochwaliła się wyjazdem. Na jej instagramowe konto wleciały zdjęcia w skąpym bikini. Co za piękna figura!

Adriana Kalska prezentuje smukłą sylwetkę w bikini

W miniony wtorek Adriana Kalska wrzuciła na swoje instagramowe konto kilka fotografii. Na opublikowanych zdjęciach widać aktorkę w skąpym kostiumie kąpielowym. 38-latka zapozowała w fioletowym staniku oraz pomarańczowych majtkach. Na głowie gwiazdka miała zawiązaną chustę w kolorowe wzory. Warto dodać, że aktorka nie dodała opisu do fotki.

#cotynatożechcęznówlato - zdjęcie opublikowała jedynie z tajemniczym hashtagiem.

Oczywiście nie obyło się bez komentarzy wiernych fanów gwiazdy. Większość była pod wrażeniem jej pięknej sylwetki.

Figura do pozazdroszczenia. No i ten piękny uśmiech. Życzę udanego odpoczynku Kochana wyglądasz bosko. Czas nie działa ani na Twój urok, ani tym bardziej na figurę. Wyglądasz rewelacyjnie Wzór kobiecości. Jedno wielkie wow! - czytamy w sieci.

Adrianna Kalska nie wstydzi się pokazywać bez makijażu

Adrianna Kalska nie raz udowodniła, że nie wstydzi się pozować w mediach społecznościowych bez makijażu. Gwiazda chętnie wrzuca tego typu fotki na swoje media społecznościowe, co jest niezbyt często spotykane w świecie show-biznesu. Trzeb przyznać, że w naturalnej wersji zupełnie nie wygląda na 38 lat!

