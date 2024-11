Kalska pokazała zdjęcia z młodości i sieć oszalała. Zrobiła je bliska osoba!

#dawnotemu #mlodaigniewnaheh #wykopanezarchiwum #okiemmojejsiostry #dawnoijużnieprawda fot. @_kalska ❤️ - zajawiła fotki gwiazda.

Nie mogę oderwać wzroku!!! Matko jaka prześliczna kobieta i kiedyś i dziś WOOOW!!!!! ❤️❤️❤️❤️❤️

Zmieniła się Pani 😉 - poleciały komentarze fanów.

to nawet mogło być z 20 lat temu😅 - dodała Kalska.

ale uśmiech ten sam 😍

Piękne zdjęcia, no i śliczna dziewczyna. Te zdjęcia to dowód na to że bez ulepszaczy które są dziś na pożądku dziennym można było i można nadal wyglądać pięknie. A wiadomo piękno każdy widzi inaczej. 😍

Od zawsze piekna🥰 Ma Pani wyjątkowa urodę ❤️❤️❤️

😍 faktycznie cała Ania.P