Kalska i Roznerski znowu razem! Ona kwitnie, a on ma nawet buty w kolorze jej sukienki

Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski pokazali się znowu razem! Wyglądają przepięknie: ona w czerwonej sukience, a on w butach w tym samym kolorze. Roznerski patrzy z uśmiechem na Kalską, a ona wręcz kwitnie! Okazuje się, że widziało ich sporo ludzi, a my mamy TO uchwycone w naszej galerii zdjęć. Zobaczcie koniecznie!