No i poszło! Adriana Kalska zaświeciła na plaży wszystkim, co ma. Nie trzeba zaglądać, to jest na wierzchu!

Adriana Kalska znów wybrała się na bajeczne wakacje. Gwiazda "M jak miłość" udała się tam, gdzie słońce mocno grzeje, a przed upałem można schować się pod palmami. Kalska tym razem zaprezentowała się w kusym kostiumie kąpielowym w kolorze błękitu. Uwagę zwraca jednak głęboko wycięty dekolt - nie trzeba zbytnio zaglądać, aby zobaczyć wszystko! Mamy to w naszej galerii zdjęć!