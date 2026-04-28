Zmiany na maturze 2026. CKE szykuje nowości dla uczniów. Co trzeba wiedzieć?

Terminarz matur 2026. Kiedy rozpoczną się egzaminy?
Egzamin dojrzałości wystartuje tuż po długim weekendzie majowym. Absolwenci w pierwszej kolejności zmierzą się z przedmiotami obowiązkowymi na poziomie podstawowym. Maraton maturalny zainauguruje język polski, następnie matematyka, a później język obcy. Wszystkie pisemne sesje egzaminacyjne rozpoczną się punktualnie o godzinie 9:00.
- 4 maja (poniedziałek), godz. 9:00 – język polski
- 5 maja (wtorek), godz. 9:00 – matematyka
- 6 maja (środa), godz. 9:00 – języki obce nowożytne
Harmonogram części ustnej ustala już indywidualnie każda szkoła. Egzaminy te zaplanowano w następujących przedziałach czasowych:
- język polski: 8–9, 11–14, 18–23, 28–30 maja
- języki obce: 7–30 maja (z wyłączeniem 10, 17 i 24 maja)
Nowe zasady ortografii a matura 2026
Wielu maturzystów zastanawia się, jak na ocenę prac wpłyną rewolucyjne zmiany w polskiej ortografii, wprowadzone przez Radę Języka Polskiego na początku 2026 roku. CKE uspokaja: lata 2026-2030 to okres przejściowy. Egzaminatorzy będą akceptować formy zgodne zarówno ze starymi, jak i nowymi regułami pisowni.
Krótsza lista lektur obowiązkowych na maturze z języka polskiego
W przypadku egzaminu z języka ojczystego mamy dla uczniów doskonałą wiadomość – wykaz dzieł, które trzeba znać, uległ skróceniu. Na liście lektur obowiązkowych, które należy przeczytać od deski do deski, znalazły się:
- Jan Parandowski, Mitologia (część I: Grecja)
- Sofokles, Antygona
- William Szekspir, Makbet
- Molier, Skąpiec
- Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod oraz Dziady cz. III
- Juliusz Słowacki, Kordian
- Bolesław Prus, Lalka
- Stefan Żeromski, Przedwiośnie
- Albert Camus, Dżuma
- George Orwell, Rok 1984
Matura ustna 2026. Nowa, dłuższa lista pytań jawnych z polskiego
Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępniła zaktualizowaną pulę pytań jawnych na maturę ustną z języka polskiego. Nowy wykaz, obowiązujący w latach 2026-2028, liczy aż 76 zagadnień, co oznacza, że jest obszerniejszy niż w ubiegłych latach. Wśród tematów, z jakimi mogą zetknąć się zdający, znajdziemy odwołania m.in. do:
- Biblii
- "Mitologii" Jana Parandowskiego
- "Iliady" Homera
- "Antygony" Sofoklesa
- "Lamentu świętokrzyskiego"
- "Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią"
- "Pieśni o Rolandzie"
- "Makbeta" Williama Szekspira
- "Skąpca" Moliera
- wybranych satyr Krasickiego
- "Romantyczności" oraz wybranych ballad Mickiewicza
- "Dziadów części III" Mickiewicza
- "Lalki" Bolesława Prusa
- "Potopu" Henryka Sienkiewicza
- "Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego
- "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego
- "Chłopów" Władysława Stanisława Reymonta
- "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego
- "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza
- "Proszę państwa do gazu" Tadeusza Borowskiego
- "Inny Świat" Gustaw Herling-Grudziński
- "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanna Krall
- "Dżuma" Albert Camus
- "Rok 1984" George Orwell
- "Tango" Sławomir Mrożek
- Górą „Edek” Marek Nowakowski
- "Miejsce" Andrzej Stasiuk
- "Profesor Andrews w Warszawie" Olga Tokarczuk
- "Podróże z Herodotem" Ryszard Kapuściński
Języki obce na maturze. Koniec ze zgadywaniem
Istotna modyfikacja dotyczy również egzaminów z języka angielskiego oraz innych nowożytnych języków obcych. W arkuszach przygotowanych przez CKE znajdzie się zdecydowanie więcej zadań o charakterze otwartym. Taki zabieg ma na celu rzetelniejsze zweryfikowanie faktycznej wiedzy maturzystów i ograniczenie sytuacji, w których uczniowie zdobywali punkty dzięki losowemu zaznaczaniu odpowiedzi, jak miało to miejsce chociażby w zadaniach typu prawda/fałsz.