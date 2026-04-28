Zmiany na maturze 2026. CKE szykuje nowości dla uczniów. Co trzeba wiedzieć?

Terminarz matur 2026. Kiedy rozpoczną się egzaminy?

Egzamin dojrzałości wystartuje tuż po długim weekendzie majowym. Absolwenci w pierwszej kolejności zmierzą się z przedmiotami obowiązkowymi na poziomie podstawowym. Maraton maturalny zainauguruje język polski, następnie matematyka, a później język obcy. Wszystkie pisemne sesje egzaminacyjne rozpoczną się punktualnie o godzinie 9:00.

4 maja (poniedziałek), godz. 9:00 – język polski

5 maja (wtorek), godz. 9:00 – matematyka

6 maja (środa), godz. 9:00 – języki obce nowożytne

Harmonogram części ustnej ustala już indywidualnie każda szkoła. Egzaminy te zaplanowano w następujących przedziałach czasowych:

język polski: 8–9, 11–14, 18–23, 28–30 maja

języki obce: 7–30 maja (z wyłączeniem 10, 17 i 24 maja)

Nowe zasady ortografii a matura 2026

Wielu maturzystów zastanawia się, jak na ocenę prac wpłyną rewolucyjne zmiany w polskiej ortografii, wprowadzone przez Radę Języka Polskiego na początku 2026 roku. CKE uspokaja: lata 2026-2030 to okres przejściowy. Egzaminatorzy będą akceptować formy zgodne zarówno ze starymi, jak i nowymi regułami pisowni.

Krótsza lista lektur obowiązkowych na maturze z języka polskiego

W przypadku egzaminu z języka ojczystego mamy dla uczniów doskonałą wiadomość – wykaz dzieł, które trzeba znać, uległ skróceniu. Na liście lektur obowiązkowych, które należy przeczytać od deski do deski, znalazły się:

Jan Parandowski, Mitologia (część I: Grecja)

Sofokles, Antygona

William Szekspir, Makbet

Molier, Skąpiec

Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod oraz Dziady cz. III

Juliusz Słowacki, Kordian

Bolesław Prus, Lalka

Stefan Żeromski, Przedwiośnie

Albert Camus, Dżuma

George Orwell, Rok 1984

Matura ustna 2026. Nowa, dłuższa lista pytań jawnych z polskiego

Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępniła zaktualizowaną pulę pytań jawnych na maturę ustną z języka polskiego. Nowy wykaz, obowiązujący w latach 2026-2028, liczy aż 76 zagadnień, co oznacza, że jest obszerniejszy niż w ubiegłych latach. Wśród tematów, z jakimi mogą zetknąć się zdający, znajdziemy odwołania m.in. do:

Biblii

"Mitologii" Jana Parandowskiego

"Iliady" Homera

"Antygony" Sofoklesa

"Lamentu świętokrzyskiego"

"Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią"

"Pieśni o Rolandzie"

"Makbeta" Williama Szekspira

"Skąpca" Moliera

wybranych satyr Krasickiego

"Romantyczności" oraz wybranych ballad Mickiewicza

"Dziadów części III" Mickiewicza

"Lalki" Bolesława Prusa

"Potopu" Henryka Sienkiewicza

"Zbrodni i kary" Fiodora Dostojewskiego

"Wesela" Stanisława Wyspiańskiego

"Chłopów" Władysława Stanisława Reymonta

"Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego

"Ferdydurke" Witolda Gombrowicza

"Proszę państwa do gazu" Tadeusza Borowskiego

"Inny Świat" Gustaw Herling-Grudziński

"Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanna Krall

"Dżuma" Albert Camus

"Rok 1984" George Orwell

"Tango" Sławomir Mrożek

Górą „Edek” Marek Nowakowski

"Miejsce" Andrzej Stasiuk

"Profesor Andrews w Warszawie" Olga Tokarczuk

"Podróże z Herodotem" Ryszard Kapuściński

Języki obce na maturze. Koniec ze zgadywaniem

Istotna modyfikacja dotyczy również egzaminów z języka angielskiego oraz innych nowożytnych języków obcych. W arkuszach przygotowanych przez CKE znajdzie się zdecydowanie więcej zadań o charakterze otwartym. Taki zabieg ma na celu rzetelniejsze zweryfikowanie faktycznej wiedzy maturzystów i ograniczenie sytuacji, w których uczniowie zdobywali punkty dzięki losowemu zaznaczaniu odpowiedzi, jak miało to miejsce chociażby w zadaniach typu prawda/fałsz.

