Matura z polskiego 2026 wyciekła do sieci? Uczniowie rano szukali tych tematów

Poniedziałek, 4 maja 2026 roku, to symboliczny początek maturalnego maratonu. Punktualnie o 9:00 maturzyści zasiądą do pierwszego obowiązkowego egzaminu, czyli pisemnego języka polskiego na poziomie podstawowym. Na rozwiązanie arkusza mają aż 240 minut, jednak emocje zaczęły się znacznie wcześniej. Już od wczesnych godzin porannych internet rozgrzały hasła związane z maturą, a szczególnie te sugerujące możliwe "przecieki". To nic nowego, co roku, tuż przed egzaminami, uczniowie gorączkowo szukają podpowiedzi, tematów wypracowań i informacji o lekturach, które mogą się pojawić. Skala zainteresowania w tym roku była jednak wyjątkowo duża, co szybko wywołało lawinę spekulacji.

Przypomnijmy, że matura z polskiego na poziomie podstawowym składa się z testów oraz wypracowania, najczęściej w formie rozprawki. Egzaminy odbywają się w dwóch formułach. Większość absolwentów zdaje według zasad obowiązujących od 2023 roku, a część według starszej formuły z 2015 roku.

W 2026 roku, jak informuje CKE, do pierwszego testu z maratonu przystępuje ponad 355 tysięcy absolwentów.

Matura 2026 - przecieki z języka polskiego

Warto jasno podkreślić: Centralna Komisja Egzaminacyjna od lat bardzo rygorystycznie zabezpiecza arkusze maturalne. Jakikolwiek faktyczny wyciek przed rozpoczęciem egzaminu oznaczałby natychmiastowe unieważnienie testu, a to scenariusz, na którym nikt by nie skorzystał. Mimo to atmosfera niepewności i stresu sprawia, że każda nietypowa aktywność w sieci jest interpretowana jako potencjalny sygnał przecieku. W rzeczywistości częściej mamy do czynienia z masowym "strzelaniem" tematów i lektur przez maturzystów, którzy próbują przewidzieć egzaminacyjne niespodzianki na ostatniej prostej.

Matura 2026 - przecieki i sugerowane odpowiedzi

Z danych wyszukiwań wynika, że w poranek 4 maja 2026 roku jednym z najczęściej wpisywanych haseł było "matura 2026 przecieki”. Równocześnie wyraźnie wzrosło zainteresowanie konkretnymi lekturami obowiązkowymi. Na czele znalazła się "Lalka”, uznawana za jedną z najbardziej uniwersalnych pozycji i idealną do rozprawek o ambicjach, dylematach moralnych, miłości, konflikcie pokoleń czy drodze do celu.

W trendach pojawiały się także "Wesele”, III część "Dziadów”, "Dżuma” oraz "Przedwiośnie”. To właśnie te tytuły wielu uczniów typowało jako potencjalną bazę do dłuższej wypowiedzi pisemnej, która co roku budzi najwięcej emocji, bo daje największą liczbę punktów.

Wszystko wskazuje więc na to, że zamiast prawdziwego wycieku mieliśmy do czynienia z klasyczną przedmaturalną gorączką i próbą przewidzenia tematów na ostatnią chwilę.