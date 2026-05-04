Ta urokliwa wieś na Pomorzu powstała w XVI wieku. Ukryty skarb przyciąga turystów z całej Polski

Urokliwe polskie wsie zachwycają turystów

W naszym kraju istnieją tysiące mniejszych miejscowości, z których każda wyróżnia się odmienną historią, lokalnymi tradycjami i unikalnym charakterem. Wiele z nich oferuje malownicze krajobrazy z jeziorami, gęstymi lasami i wzniesieniami w tle. Inne przyciągają uwagę niespotykaną architekturą czy historycznymi zabytkami. Choć bardzo często leżą one z dala od zatłoczonych szlaków wycieczkowych, to właśnie tam można znaleźć upragniony spokój oraz autentyczny klimat minionych lat. Niejednokrotnie pisaliśmy już o najpiękniejszych wsi w różnych regionach Polski:

Tym razem warto jednak skierować wzrok na północ Polski, a dokładnie do województwa pomorskiego. To właśnie w powiecie słupskim ukryta jest wyjątkowo malownicza miejscowość o nazwie Kluki.

Kluki to najpiękniejsza wieś w powiecie słupskim

Dawna słowiańska osada znajduje się w północnej części kraju, bezpośrednio nad brzegiem jeziora Łebsko. Teren ten wchodzi w skład Słowińskiego Parku Narodowego i jest usytuowany na wysokości od 2 do 5 metrów nad poziomem morza. Ze względu na swoje unikalne umiejscowienie, miejscowość od pierwszego wejrzenia zachwyca odwiedzających wspaniałymi widokami krajobrazowymi. Zdjęcia wsi znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Historia wsi Kluki sięga XVI wieku

Początki osadnictwa na tych terenach przypisuje się na XVI wiek, kiedy to nad wspomnianym jeziorem Łebsko zaczęły powstawać pierwsze, niewielkie zagrody. Osada rozrastała się bardzo powoli, przybierając z czasem mocno rozproszoną formę. Budynki gospodarcze wznoszono wyłącznie na suchych, wyżej położonych fragmentach lądu, które były naturalnie otoczone przez rozległe torfowiska i tereny podmokłe.

Atrakcje turystyczne w miejscowości Kluki

Pomimo że obecnie ta urokliwa wieś leżąca w sercu Słowińskiego Parku Narodowego liczy ledwie kilkudziesięciu stałych mieszkańców, jej bogata przeszłość i niezwykły klimat niezmiennie przyciągają turystów z każdego zakątka Polski. Na liście najważniejszych atrakcji, które zdecydowanie warto zobaczyć podczas wizyty na miejscu, znajdują się:

lokalny skansen znany jako Muzeum Wsi Słowińskiej,

specjalna platforma widokowa skierowana na jezioro Łebsko,

chronione tereny Słowińskiego Parku Narodowego,

liczne trasy przygotowane dla miłośników pieszych wędrówek i jazdy na rowerze.