"Mistrzyni trzęsienia tyłkiem". Portugalczycy zachwycają się żoną Jakuba Kiwiora!

KH Bartosz Olszewski
2026-05-04 11:19

Claudia Kiwior, żona polskiego obrońcy Jakuba Kiwiora, po raz kolejny podbiła serca portugalskich kibiców! Jej pełne pasji zaangażowanie w kibicowanie FC Porto, gdzie gra jej mąż, zostało uwiecznione na nagraniu, które stało się hitem internetu. Polka świętowała zdobycie mistrzostwa Portugalii przez Porto prosto z trybuny "Super Dragões", czyli najbardziej zagorzałych fanów klubu!

Pierwszy weekend maja, po wygranym 1:0 meczu z Alverca, przyniósł 31. tytuł mistrzowski w historii FC Porto. Po tym sukcesie w sieci pojawiło się wideo pokazujące Claudię Kiwior bawiącą się razem z kibicami. Nagranie szybko zyskało popularność, a jeden z najpopularniejszych komentarzy w portugalskich mediach społecznościowych brzmiał:

"Mistrzyni świata w trzęsieniu pupą"

To nawiązanie do tanecznej pasji i licznych sukcesów żony polskiego piłkarza w tej dziedzinie!

Claudia Kiwior, z domu Kowalczyk, jest znana w świecie tańca pod pseudonimem "Claudia Redheaded". To nie tylko influencerka, ale przede wszystkim utytułowana tancerka specjalizująca się w twerku. Na swoim koncie ma między innymi zwycięstwa w prestiżowych turniejach UK Twerk Championship 2025 i Germany Twerk Competition w 2017 roku oraz awans do półfinału mistrzostw Europy rok później. Jej taneczne umiejętności i charyzma przyniosły jej międzynarodową sławę, rosnącą wraz z transferami męża do czołowych europejskich klubów.

Postawa Claudii jest szeroko doceniana przez kibiców FC Porto. Wielokrotnie widziano ją na trybunach Estádio do Dragão nie w loży VIP, a pośród zwykłych kibiców, ubraną w klubowe barwy. Portugalskie media już wcześniej zwracały uwagę na jej zaangażowanie, pisząc że jest "jedną z nich" i "częścią rodziny". Najlepiej świadczy o tym filmik z mistrzowskiej celebry udostępniony przez Polkę na Instagramie.

"Musi być spośród WAGs tą, która najbardziej kibicuje. Czy to na wyjeździe, czy w domu jest z kibicami. Jakiż to powód do dumy z Polaków, których mamy!" - zachwycają się fani Porto. Wspomniane nagrania ze stadionu Porto z Claudią Kiwior w roli głównej znajdziesz poniżej.

