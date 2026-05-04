"Mistrzyni trzęsienia tyłkiem". Portugalczycy zachwycają się żoną Jakuba Kiwiora!

Galeria: Claudia Redheaded, żona piłkarza Jakuba Kiwiora

51

Pierwszy weekend maja, po wygranym 1:0 meczu z Alverca, przyniósł 31. tytuł mistrzowski w historii FC Porto. Po tym sukcesie w sieci pojawiło się wideo pokazujące Claudię Kiwior bawiącą się razem z kibicami. Nagranie szybko zyskało popularność, a jeden z najpopularniejszych komentarzy w portugalskich mediach społecznościowych brzmiał:

W całej Portugalii mówią o tym, co zrobili 3 Polacy z Porto! Ale historia

"Mistrzyni świata w trzęsieniu pupą"

To nawiązanie do tanecznej pasji i licznych sukcesów żony polskiego piłkarza w tej dziedzinie!

Portugalczycy zachwycają się Claudią, żoną Jakuba Kiwiora

Claudia Kiwior, z domu Kowalczyk, jest znana w świecie tańca pod pseudonimem "Claudia Redheaded". To nie tylko influencerka, ale przede wszystkim utytułowana tancerka specjalizująca się w twerku. Na swoim koncie ma między innymi zwycięstwa w prestiżowych turniejach UK Twerk Championship 2025 i Germany Twerk Competition w 2017 roku oraz awans do półfinału mistrzostw Europy rok później. Jej taneczne umiejętności i charyzma przyniosły jej międzynarodową sławę, rosnącą wraz z transferami męża do czołowych europejskich klubów.

W Portugalii odkryli, czym zajmuje się żona Jakuba Kiwiora! Nazywają ją królową potrząsania pupą! [ZDJĘCIA]

Postawa Claudii jest szeroko doceniana przez kibiców FC Porto. Wielokrotnie widziano ją na trybunach Estádio do Dragão nie w loży VIP, a pośród zwykłych kibiców, ubraną w klubowe barwy. Portugalskie media już wcześniej zwracały uwagę na jej zaangażowanie, pisząc że jest "jedną z nich" i "częścią rodziny". Najlepiej świadczy o tym filmik z mistrzowskiej celebry udostępniony przez Polkę na Instagramie.

"Musi być spośród WAGs tą, która najbardziej kibicuje. Czy to na wyjeździe, czy w domu jest z kibicami. Jakiż to powód do dumy z Polaków, których mamy!" - zachwycają się fani Porto. Wspomniane nagrania ze stadionu Porto z Claudią Kiwior w roli głównej znajdziesz poniżej.

Cláudia, mulher de Kiwior, esteve ontem nos Super Dragões 💙🤍 pic.twitter.com/ymqZYUAuB8— Dragão News 🇸🇻 (@DragaoNews1893) May 3, 2026