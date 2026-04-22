W Portugalii odkryli, czym zajmuje się żona Jakuba Kiwiora! Nazywają ją królową potrząsania pupą! [ZDJĘCIA]

Jakub Kiwior po przeprowadzce z Arsenalu Londyn do FC Porto stworzył świetną parę stoperów z Janem Bednarkiem, a "Smoki" prowadzą w tabeli Primeira Ligi z dużą przewagą i tylko jakaś katastrofa może ich pozbawić mistrzostwa Portugalii. Kciuki za piłkarza na trybunach Estádio do Dragão regularnie trzyma jego piękna żona Claudia, co nie uszło uwadze portugalskich mediów. "Żona Kiwiora to królowa twerku" - donosi "A Bola", rozpisując się o tym, z czego słynie małżonka polskiego obrońcy.

Jakub Kiwior ŻONA: Kim jest Claudia Kowalczyk?

Jakub Kiwior spotykał się z Caludią Kowalczyk od dłuższego czasu, a 10 czerwca 2023 r. związał się z nią na całe życie. Ich ślub odbył się niemal równo rok po debiucie piłkarza w kadrze.

Seksowna Claudia Kowalczyk to mistrzyni twerku, erotycznego tańca polegającego na dynamicznym potrząsaniu pośladkami. Występująca pod pseudonimem Clauda Redheaded piękność swoimi tanecznymi popisami chwali się na Instagramie, gdzie jej profil śledzi mnóstwo fanów. Sukcesy ukochanej Jakuba Kiwiora to m.in. zwycięstwo w turnieju Germany Twerk Competition 2017 oraz półfinał mistrzostw Europy w twerku w 2018 r. Jest też instruktorką tańca.

- Lubię różnorodność, uczono mnie zawsze, ze tancerz ma być wszechstronny - mówiła o sobie Claudia i apelowała do śledzących jej konto fanów: "Próbuj nowego, nie zamykaj się na schematy, nie bój się błądzić i odnajdywać! Bądź kreatywny!".

Żona Jakuba Kiwiora jest absolwentką Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach na kierunku dietetyka ze specjalizacją dietetyk sportowy. Jej największą życiową pasją jest jednak taniec, więc dzieli z piłkarzem zamiłowanie do sportu. Poniżej zdjęcia pięknej Claudii Kowalczyk.

