Oskar Pietuszewski pisze maturę! Gwiazdor reprezentacji wyróżniał się ubiorem, przyleciał z mamą. ZDJĘCIA tylko u nas

Oskar Pietuszewski pisze maturę! Gwiazdor reprezentacji wyróżniał się ubiorem, przyleciał z mamą.

Przemysław Ofiara
2026-05-04 10:31

Zaledwie dwa dni po zdobyciu mistrzostwa Portugalii z FC Porto, Oskar Pietuszewski stanął przed kolejnym ważnym egzaminem. Młody piłkarz przyleciał do Polski, by zmierzyć się z maturą. W poniedziałek przystąpił do egzaminu z języka polskiego w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku. Uwagę przykuwał strój reprezentanta Polski, który odbiegał od klasycznej maturalnej elegancji. Zobaczcie na naszych zdjęciach w galerii, jak zaprezentował się 17-letni talent.

Oskar Pietuszewski zdaje maturę
  • Oskar Pietuszewski, świeżo po zdobyciu mistrzostwa Portugalii z FC Porto, stawił się na maturze w Polsce.
  • Młody piłkarz zaskoczył stylizacją, łącząc marynarkę z t-shirtem i sportowymi butami.
  • Jak poradził sobie na egzaminie dojrzałości i co dalej czeka go w karierze? Sprawdź, jak sportowiec łączy sukcesy na boisku z nauką!

Stres minął, pojawił się uśmiech

Oskar Pietuszewski jeszcze wczoraj, gdy przylatywał do Polski z mamą, wyglądał na nieco zestresowanego. Egzamin dojrzałości to w końcu wielkie wydarzenie. Jednak dzisiaj po zdenerwowaniu nie było już śladu. Młody sportowiec pojawił się w szkole w świetnym nastroju, z uśmiechem na ustach żartował z kolegami.

Uwagę przechodniów przykuła jego stylizacja. Pietuszewski postawił na sportową elegancję – był ubrany w marynarkę, pod którą miał biały t-shirt z zawieszonymi na nim ciemnymi okularami. Całość dopełniały białe, sportowe buty. To dowód na to, że nawet w tak formalnej sytuacji można czuć się swobodnie.

Piłkarski egzamin zdany, czas na maturę

Ostatnie miesiące były dla Oskara niezwykle intensywne. Ze względu na karierę w Portugalii, miał indywidualny tok nauczania. Nie uczęszczał na lekcje stacjonarnie, ale regularnie otrzymywał materiały ze szkoły i sumiennie się uczył. Piłkarski egzamin dojrzałości już zdał, teraz pora na ten prawdziwy.

Jego talent i ciężka praca przyniosły spektakularne efekty na boisku. W minioną sobotę zapewnił sobie wraz z FC Porto mistrzostwo Portugalii. W tym sezonie, we wszystkich rozgrywkach, Pietuszewski wystąpił w 16 meczach, w których zdobył trzy bramki i zanotował cztery asysty.

Szybki powrót na boisko

Mimo maturalnych obowiązków, piłkarz nie będzie miał zbyt wiele czasu na odpoczynek. Już niedługo wróci na boisko, by dalej walczyć o punkty dla swojej drużyny. W następnej kolejce FC Porto zmierzy się na wyjeździe z pewnym już spadkowiczem, drużyną AVS Futebol SAD. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 10 maja, o godzinie 18:00.

Już 20 maja Oskar Pietuszewski skończy 18 lat, a zdana matura i mistrzowski tytuł będą z pewnością najlepszymi prezentami. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia na wszystkich egzaminach.

