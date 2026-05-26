Piękne blondynki na Gali Ekstraklasy. Łyżwiarka wyglądała jak milion dolarów, ludzie patrzyli z zachwytem!

Aida Bella i inne piękne blondynki błyszczały na Gali Ekstraklasy 2026

Emocje związane z Galą Ekstraklasy 2026 jeszcze nie opadły. Wyniki plebiscytów w dziewięciu kategoriach są szeroko komentowane. Jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, nie wszystkim one przypadły do gustu. Wybuchła nawet awantura po tym, gdy Lukas Podolski - właściciel Górnika Zabrze - podsumował Galę Ekstraklasy bardzo wymownym wpisem w mediach społecznościowych o treści "Le cabaret". Wyniki wynikami, ale tego typu impreza to także możliwość zaprezentowania się w wieczorowych strojach. Mężczyźni na ogół zbyt się nie wyróżniają, bo większość po prostu zakłada na siebie eleganckie garnitury. Kobiety natomiast zdają się mieć większe pole do popisu. Na Gali Ekstraklasy 2026 szczególnie błyszczały piękne blondynki, choć oczywiście nie zabrakło też zjawiskowych brunetek, takich jak Sylwia Dekiert, która na balu pojawiła się w kreacji z głębokim dekoltem. Ludzie z zachwytem patrzyli także na blondwłosą Aidę Bellę, byłą znakomitą łyżwiarkę, specjalizującą się w short tracku. Wyglądała ona jak milion dolarów. Wyselekcjonowane zdjęcia pięknych kobiet i przystojnych mężczyzn pokazujemy w naszej galerii.

Galeria: Aida Bella i inne gwiazdy na Gali Ekstraklasy 2026

Gala Ekstraklasy 2026. Wyniki plebiscytów

Co do ogłoszonych na Gali Ekstraklasy 2026 wyników plebiscytów w dziewięciu kategoriach, to nieco zawiedzeni czuć się mogą zawodnicy Górnika Zabrze, czyli wicemistrza Polski i zdobywcy krajowego pucharu. Żaden z nich bowiem nie zgarnął lauru. To tłumaczyć może reakcję Lukasa Podolskiego. Poniżej prezentujemy zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

Piłkarz Sezonu: Bartosz Nowak (GKS Katowice)

Trener Sezonu: Niels Frederiksen (Lech Poznań)

Bramkarz Sezonu: Xavier Dziekoński (Korona Kielce)

Obrońca Sezonu: Wojciech Mońka (Lech Poznań)

Pomocnik Sezonu: Bartosz Nowak (GKS Katowice)

Napastnik Sezonu: Karol Czubak (Motor Lublin)

Młodzieżowiec Sezonu: Marcel Reguła (Zagłębie Lubin)

Turbokozak Sezonu: Karol Czubak (Motor Lublin)

Numer Sezonu: 110 goli w ekstraklasie Jesusa Imaza (obecnie Jagiellonia Białystok)