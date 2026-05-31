Mariusz Kozak żegna się z "Gogglebox". Fani zaniepokojeni: "coś złego się dzieje"

"Gogglebox. Przed telewizorem" - o co chodzi?

"Gogglebox. Przed telewizorem" to polski program typu reality show, oparty na brytyjskim formacie, emitowany od 2014 roku na kanale TTV. Formuła polega na filmowaniu grup znajomych, rodzin lub par podczas oglądania i komentowania wybranych programów telewizyjnych, seriali oraz filmów. Program nie posiada scenariusza, opierając się na spontanicznych, często komicznych lub kontrowersyjnych reakcjach uczestników. Do najpopularniejszych postaci formatu należą Mateusz "Big Boy" Borkowski, Sylwia Bomba, Ewa Mrozowska oraz duet Mariusz Kozak i Jacek Szawioła. Program stał się trampoliną do kariery w mediach dla wielu amatorów.

Kim jest Mariusz Kozak?

Mariusz Kozak to jedna z czołowych postaci programu "Gogglebox. Przed telewizorem", w którym występuje od trzeciego sezonu. Popularność zdobył w duecie ze swoim byłym partnerem, Jackiem Szawiołą. Jako komentator wyróżnia się ciętym językiem, ekspresyjnością i dystansem do siebie. Poza telewizją jest aktywnym influencerem oraz aktywistą działającym na rzecz społeczności LGBT+. Brał udział w innych formatach TTV, m.in. w "99 - Gra o wszystko".

Od jakiegoś czasu fani zauważyli, że Mariusza Kozaka jest zdecydowanie mniej w programie, a momentami - wcale. Jak się okazało, prawda okazała się brutalniejsza. Mariusz Kozak obecnie nie będzie kontynuował współpracy przy tworzeniu "Gogglebox".

- Miałem na razie nie poruszać tego tematu, bo sam do końca nie wiem, jakie będą nasze dalsze losy w GOGGLEBOX. Momentem, który dał mi najmocniej do myślenia, był zeszłotygodniowy koncert Agnieszki Chylińskiej w Łodzi. Podczas wydarzenia mnóstwo osób podchodziło do nas i pytało wprost: „Dlaczego nie ma was w programie?” Właśnie dlatego nie chce zostawiać Was bez słowa. W ostatnim sezonie pojawialiśmy się jeszcze w kilku pierwszych odcinkach, a potem po prostu zniknęliśmy. Między mną a produkcją pojawiły się różnice, przez które - przynajmniej na ten moment - nie kontynuujemy współpracy. Nie chcę robić z tego publicznej afery ani urządzać internetowego prania brudów. Mimo wszystko szanuję ten program, stację i ludzi, którzy przy nim pracują - napisał Kozak.

Jak zaznacza, nie wyklucza w przyszłości powrotu do programu.

Fani nie ukrywają swojego rozgoryczenia. Byli ogromnymi fanami komentarzy Mariusza i jego cudownej mamy Marioli. Inni zauważają, że obecnie program mocno się zmienił.

"Zaczęli zapraszać ludzi z licznych reality, gdzie komentują swoje zachowania. To traci sens programu. Wychodzi sztucznie, a nie naturalnie".

"Niektóre treści są tam bardzo homofobiczne"

"Wyrzucają dobrych ludzi a zostawiają złych".

"Coś złego dzieje się z TTV".