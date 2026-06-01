Mieszkańcy podlaskiej miejscowości domagają się odwołania koncertu metalowego zespołu! Glos zabrał nawet... egzorcysta!

Mieszkańcy podlaskiej miejscowości domagają się odwołania koncertu metalowego zespołu! "Jawny policzek wymierzony w naszą społeczność"

Vader to bez dwóch zdań jeden z najważniejszych polskich metalowych zespołów w historii. Powstał on w 1983 roku w Olsztynie. Założycielem i jedynym stałym członkiem grupy do dziś pozostaje gitarzysta i wokalista Piotr "Peter" Wiwczarek. Początkowo zespół eksperymentował z heavy i speed metalem, by szybko skręcić w stronę brutalniejszych brzmień. Grupa do tej pory wydała dwanaście albumów studyjnych i cały czas jest aktywna koncertowo.

Lada moment muzycy rozpoczną trasę po kraju pod szyldem "Piekielne Lato". Pierwszy występ zaplanowano 5 czerwca w Siemiatyczach, w województwie podlaskim. I o tym koncercie, od jakiegoś czasu, jest dość głośno w przestrzeni medialnej.

W sieci pojawiła się bowiem petycja ws. odwołania występu formacji Vader w Siemiatyckim Ośrodku Kultury. Została ona wysłana do burmistrza miasta, radnych oraz przedstawicieli ośrodka.

– Siemiatycze to miasto o bogatej tradycji i silnych korzeniach chrześcijańskich, gdzie katolicy i prawosławni od pokoleń żyją w duchu wzajemnego szacunku. Zaproszenie artystów, którzy w swojej twórczości bezczeszczą symbole religijne, posługują się satanistycznym wizerunkiem i jawnie uderzają w wiarę, jest jawnym policzkiem wymierzonym w naszą społeczność – możemy przeczytać w treści petycji, pod którą podpisało się... nieco ponad 60 osób.

Głos w całej sprawie zabrał także ks. kan. dr Jarosław Błażejak, egzorcysta diecezji drohiczyńskiej. – Czy są to sataniści? Według informacji z sieci nie są satanistami. Jednak w formie przekazu sięgają po tzw. satanizm sceniczny. Czyli np. plakaty o tematyce demonicznej. Vader używa mrocznej i bluźnierczej estetyki jako formy artystycznego wyrazu, buntu oraz elementu gatunku muzycznego, nie nawołując wprost do praktykowania satanizmu. Budzi to sprzeciw niektórych środowisk – napisał w mediach społecznościowych. A następnie zaapelował o modlitwę i post. – Zapraszam zatem, aby w dniu koncertu Vadera, 5 czerwca 2026 w pierwszy piątek miesiąca, podjąć post o chlebie i wodzie jako intencję wynagradzającą i przepraszającą Pana Boga za to wydarzenie – dodał ks. Błażejak.

Vader w Siemiatyczach. Głos zabrał także burmistrz miasta

Na temat tego koncertu wyemitowano nawet materiał w programie Wydarzenia na antenie Polsatu. Wypowiedział się w nim m.in. Piotr Siniakowicz, burmistrz Siemiatycz. Przyznał on otwarcie, że jest zaskoczony całym szumem wokół występu Vadera w mieście. – Jest to koncert jak koncert, których organizujemy wiele. Szum, który się wokół tego zrobił, uważam, jest nieadekwatny do tego wszystkiego, co się dzieje. Są wydarzenia, na które przyjeżdżają różni artyści, wynajmują salę i to oni za wszystko odpowiadają – ochronę, nagłośnienie i tak dalej – powiedział Siniakowicz.

Na ten moment nic nie wskazuje, żeby koncert miał zostać odwołany. Grupa nie skomentowała, do tej pory, całego zamieszania.