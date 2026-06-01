Magda Gessler krótko: "miłość uskrzydla". Tak gwiazda rozpływa się nad ukochanym mężem

Związek Magdy Gessler i Waldemara Kozerawskiego to przykład niezwykłej miłości, która od lat udowadnia, że prawdziwe uczucie nie zna granic – ani geograficznych, ani czasowych. Związana ze sobą od ćwierć wieku para na co dzień żyje po dwóch stronach oceanu, jednak dalej łączy ją głębokie uczucie. Ostatnio znana restauratorka uchyliła rąbka tajemnicy i zabrała głos podczas odwiedzin u partnera w Kanadzie.

Magda Gessler i Waldemar Kozerawski tworzą związek na odległość

Dzieciństwo i młodość Magda Gessler spędziła w różnych częściach świata w związku z pracą jej ojca oraz podjętymi studiami artystycznymi. W latach 80. wyszła za Volkharta Müllera, z którym doczekała się syna Tadeusza. Niestety, wkrótce została wdową i wróciła do Polski. W ojczyźnie drugim mężem restauratorki został Piotr Gessler, z którym doczekała się ona córki Lary. Dziś Magda Gessler jest mężatką już po raz trzeci, utrzymując bliski kontakt z dziećmi i wnukami. Na początku nowego milenium przyszła gwiazda TVN-u poślubiła Waldemara Kozerawskiego - lekarza, który mieszka w Kanadzie.

Restauratorka odwiedziła męża w Kanadzie. Przekazała fanom urocze słowa

Pod koniec maja Magda Gessler postanowiła skorzystać z coraz przyjemniejszej pogody i wyprawiła się do męża za Atlantyk. Jurorka "MasterChefa" wrzuciła do sieci kilka fotek prosto z Toronto, do jednej z nich dołączając pełen czułości opis.

"Kanada… bezcenne chwile z moim ukochanym ♥️♥️♥️♥️♥️ piękny, rodzinny i ciepły dzień z nami!!! 🥰🥰🥰🥰 miłość uskrzydla!!! :)))" - napisała gwiazda w mediach społecznościowych.

Nocne rozmowy Gessler. Jej mąż to fan "Kuchennych rewolucji"

Barwna, ale i naznaczona rozmaitymi doświadczeniami życiowymi restauratorka nie ukrywa, że rodzina jest dla niej bardzo ważna. 71-latka uwielbia rozmawiać z mężem pomimo zmęczenia i różnicy stref czasowych. W niedawnym wywiadzie dla "Super Expressu" Magda Gessler zdradziła, że po zakończeniu nagrań na planie "Kuchennych rewolucji" potrafi w środku nocy polskiego czasu zadzwonić do ukochanego Waldka i zrelacjonować swoje przygody.

"Ja potrzebuję po nagraniu dzwonić do mojego męża i opowiedzieć, co było na planie. Do Kanady o 3:00, 4:00 rano" - zdradziła nam.

