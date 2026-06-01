Top Model czy Top Influencer? Chmara influencerów na otwartym castingu

Top Model 15 - co wiadomo?

Jubileuszowa, piętnasta edycja programu "Top Model" zaoferuje widzom odświeżoną formułę. Dotychczasowy współprowadzący, Michał Piróg, opuszcza format TVN. Jego miejsce zajmie Klaudia El Dursi, która sama zaczynała karierę w tym show jako laureatka pierwszego Złotego Biletu. Istotna zmiana zajdzie także w składzie sędziowskim. Grono jurorów, w którym niezmiennie zasiadają Joanna Krupa, Marcin Tyszka, Katarzyna Sokołowska i Dawid Woliński, zostanie poszerzone o Ewelinę Gralak - uznaną w polskiej i zagranicznej branży modowej stylistkę oraz kreatorkę wizerunku.

Na razie nie ma informacji, kiedy zostanie wyemitowany kolejny sezon Top Model w TVN. Patrzc jednak na ubiegłe lata, będzie to zapewne końcówka sierpnia - początek września, czyli idealnie na jesienną ramówkę.

Okazało się, że TVN postanowił coś zmienić w samej formule castingów. Dokładnie 30 maja w Warszawie odbył się pierwszy otwarty casting dla przyszłych modeli. To tam w szybszy i wygodniejszy sposób wiele osób mogło "z buta" wziąć udział w pokazie oraz zaprezentować się przed jurorami. Okazało się, że to było też idealne wejście dla niektórych influencerów. Na castingu pojawili się uczestnicy Hotelu Paradise jak Natalia z HP11 czy Marta z HP12. Dodatkowo wystąpił też Miłosz Kulesza z grupy Dre$$code.

- Chciałem sobie coś udowodnić co sobie wymarzyłem kilkanaście lat temu, przygotowywałem się po to, żeby móc zrozumieć jak najlepiej jakich poświęceń wymaga bycie w Top Model. Od wielu wyrzeczeń, samozaparcia, aż po przejście przez cały backstage i udział w open castingu otwartego dla każdego! - powiedział Miłosz.

Nikt się jednak nie spodziewał tego, co zrobią inne, znane gwiazdy. Magda Swat, Kasia Szklarczyk i Michał Piróg przyprowadzili swoje "grupy modeli" - brali oni udział w regularnym castingu.

Nie ma informacji, czy to była zaplanowana akcja promocyjna czy faktyczna chęć wzięcia udziału przez niektóre osoby w show. Wiadomo jednak, że odbędzie się jeszcze dodatkowy casting online.

