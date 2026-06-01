Top Model czy Top Influencer? Chmara influencerów na otwartym castingu

Paula Dąbrowska
2026-06-01 9:53

Ruszyły już castingi to kolejnej edycji "Top Model". Jedną z osób wspierających uczestników w tym sezonie będzie powracająca po urlopie macierzyńskim Klaudia El Dursi. Modelka zastąpi Michała Piróga. Podczas specjalnego otwartego castingu dla przyszłych modeli pojawił się tłum influencerów. Niektóre gwiazdy miały nawet własne grupy.

Top Model 15 - co wiadomo?

Jubileuszowa, piętnasta edycja programu "Top Model" zaoferuje widzom odświeżoną formułę. Dotychczasowy współprowadzący, Michał Piróg, opuszcza format TVN. Jego miejsce zajmie Klaudia El Dursi, która sama zaczynała karierę w tym show jako laureatka pierwszego Złotego Biletu. Istotna zmiana zajdzie także w składzie sędziowskim. Grono jurorów, w którym niezmiennie zasiadają Joanna Krupa, Marcin Tyszka, Katarzyna Sokołowska i Dawid Woliński, zostanie poszerzone o Ewelinę Gralak - uznaną w polskiej i zagranicznej branży modowej stylistkę oraz kreatorkę wizerunku.

Na razie nie ma informacji, kiedy zostanie wyemitowany kolejny sezon Top Model w TVN. Patrzc jednak na ubiegłe lata, będzie to zapewne końcówka sierpnia - początek września, czyli idealnie na jesienną ramówkę. 

Top Influencer w Top Model? Znane osoby na otwartym castingu

Okazało się, że TVN postanowił coś zmienić w samej formule castingów. Dokładnie 30 maja w Warszawie odbył się pierwszy otwarty casting dla przyszłych modeli. To tam w szybszy i wygodniejszy sposób wiele osób mogło "z buta" wziąć udział w pokazie oraz zaprezentować się przed jurorami. Okazało się, że to było też idealne wejście dla niektórych influencerów. Na castingu pojawili się uczestnicy Hotelu Paradise jak Natalia z HP11 czy Marta z HP12. Dodatkowo wystąpił też Miłosz Kulesza z grupy Dre$$code.

- Chciałem sobie coś udowodnić co sobie wymarzyłem kilkanaście lat temu, przygotowywałem się po to, żeby móc zrozumieć jak najlepiej jakich poświęceń wymaga bycie w Top Model. Od wielu wyrzeczeń, samozaparcia, aż po przejście przez cały backstage i udział w open castingu otwartego dla każdego! - powiedział Miłosz. 

Nikt się jednak nie spodziewał tego, co zrobią inne, znane gwiazdy. Magda Swat, Kasia Szklarczyk i Michał Piróg przyprowadzili swoje "grupy modeli" - brali oni udział w regularnym castingu. 

Nie ma informacji, czy to była zaplanowana akcja promocyjna czy faktyczna chęć wzięcia udziału przez niektóre osoby w show. Wiadomo jednak, że odbędzie się jeszcze dodatkowy casting online. 

