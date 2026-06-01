Tajemnicza ukochana Michała Koterskiego to piękna miss?! Jego syn już ją poznał

Michał Koterski układa sobie życie na nowo u boku tajemniczej brunetki

Michał Koterski (46 l.) i Marcelina Leszczak (33 l.) jeszcze do niedawna tworzyli jeden z najbardziej barwnych związków w polskim show-biznesie. Poznali się na początku 2016 roku i wszystko potoczyło się ekspresowo. Po zaledwie kilku tygodniach byli już zaręczeni, a krótko po tym przekazali, że spodziewają się dziecka. Syn Fryderyk pojawił się na świecie w 2017 roku.

Mieli za sobą zerwane zaręczyny, gdy na początku 2024 roku wzięli ślub w tajemnicy. Małżeństwem nie pozostali jednak za długo. Jesienią ubiegłego roku poinformowali o rozstaniu. Obecnie nie tylko szykują się do rozwodu, ale też układają sobie życie na nowo. Marcela Leszczak jeszcze niedawno brylowała u boku pewnego trójmiejskiego biznesmena, ale i ta relacja przeszła już do historii.

Z kolei rozkwit nowego uczucia przeżywa Michał Koterski. Gwiazdor "Kocham Cię, Polsko" od pewnego czasu widywany jest z tajemniczą brunetką. Sam unika komentarzy na temat związku. Za to kilka razy zamieścił na Inastagramie zdjęcia, na których czule całuje dłoń partnerki. O ukochanej aktora wiadomo niewiele, poza tym, że jest wysoką i szczupłą brunetką.

Michał Koterski spotyka się z miss? Syn aktora wszystko wyznał

Marcela Leszczak w niedawnej rozmowie z "Faktem" zdradziła co nieco na temat nowej partnerki jeszcze obecnego męża. Modelka zacytowała słowa synka, który z dziecięcą szczerością miał stwierdzić, że nowa partnerka taty jest od niej ładniejsza, bo ma... tytuł miss.

On mi powiedział, że taty dziewczyna jest ładniejsza, bo jest Miss! Zapytałam, czemu tak mówi, a on odpowiedział, że dlatego, bo ja mam okrągłą głowę! Mój Fryderyk nie należy do komplemenciarzy, ale na koniec powiedział mi, że to mnie kocha. I właśnie to jest dla mnie najważniejsze, jak na koniec dnia mój syn mówi, że mnie kocha - powiedziała z uśmiechem Leszczak.

Co ciekawe, podczas finału osiemnastej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami", Michał Koterski pojawił się na widowni razem z 23-letnią Mają Kladją, która w 2024 roku zdobyła tytuł Miss Polonia. W sieci od razu zaroiło się od komentarzy twierdzących, że łączy ich coś więcej.

Piękna modelka zaprzeczyła jednak tym doniesieniom. W rozmowie z Plejadą stwierdziła, że są jedynie znajomymi. Część dociekliwych internautów postanowiła porównać zdjęcia modelki i aktora. Okazuje się, że w czasie, gdy Koterski publikował zdjęcia z dłonią partnerki, piękna miss nosiła zupełnie inne... paznokcie. Czy to wystarczy, by zakończyć plotki?

