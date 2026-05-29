Koniec wielkiej miłości. Marcela Leszczak potwierdziła rozstanie!

Marcela Leszczak i Michał Koterski: Koniec medialnego małżeństwa
Marcela Leszczak (34 l.) we wrześniu poinformowała o rozstaniu z Michałem Koterskim (46 l.). Nawet cichy ślub w Stanach Zjednoczonych nie był a w stanie uratować ich burzliwej relacji. Byli partnerzy wychowują razem 9-letniego Fryderyka. Ze względu na synka postanowili rozejść się w zgodzie. Nie mówią za dużo o rozwodzie, ale zgodnie przyznali, że chcą przejść przez rozwód bez sporów, wzajemnych oskarżeń i publicznego ujawniania szczegółów.
Aktor i modelka nie czekali zbyt długo z wejściem w nowe związki. W lutym Marcela Leszczak chwaliła się w sieci wspólnymi fotkami z tajemniczym mężczyzną. Jej wybrankiem był pewien biznesmen z Gdyni. Kilka tygodni temu pojawili się razem na imprezie urodzinowej pewnej marki kosmetycznej.
Z kolei Michał Koterski spotyka się z równie tajemniczą brunetką. O nowej relacji milczy jak zaklęty. Raz zamieścił zdjęcie, na którym było widać kobiecą dłoń. Paparazzi kilka razy przyłapali zakochaną parę na romantycznych spacerach.
Marcela Leszczak znowu jest wolna. "Jestem singielką"
W środowy wieczór Marcela Leszczak gościła na imprezie organizowanej przez Krzysztofa Gojdzia, gdzie miała okazję porozmawiać z "Faktem". Dziennikarz portalu zapytał ją o przyszłe plany oraz o relacje w patchworkowej rodzinie. Gdy padło pytanie o to, czy jej partner poznał Michała Koterskiego, modelka nie udzieliła bezpośredniej odpowiedzi. Podkreśliła za to, jak ważna w związku jest komunikacja.
W związku najważniejsza jest komunikacja. Jeżeli ta komunikacja siada, to cała reszta siada. Nawet jak się ludzie rozstają, czy w jakichkolwiek innych relacjach nie jesteśmy, no to musi być ta komunikacja - mówiła Leszczak.
W nawiązaniu do jej słów dziennikarz "Faktu" zapytał, jak wygląda komunikacja w jej nowym związku. Marcela Leszczak przyznała wtedy, że jest singielką.
W jakim związku? Jestem singielką od jakiegoś czasu i wolałabym o tym nie mówić, bo to jest dla mnie trudny temat - wyznała modelka.
Wiesz, moje życie nie kręci się wokół związku, bo ja mam masę innych obowiązków, a przede wszystkim mam dziecko cały czas małe, że tak powiem, i dużo wokół niego się dzieje. Są takie sytuacje, że zapierałabym się, że nie chcę związku, a tu nagle coś się takiego zadziewa, więc nigdy w życiu nie wiadomo. Życie pisze najlepsze scenariusze - dodała na koniec.
