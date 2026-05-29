Koniec wielkiej miłości. Marcela Leszczak potwierdziła rozstanie!

Marcela Leszczak i Michał Koterski: Koniec medialnego małżeństwa

Marcela Leszczak (34 l.) we wrześniu poinformowała o rozstaniu z Michałem Koterskim (46 l.). Nawet cichy ślub w Stanach Zjednoczonych nie był a w stanie uratować ich burzliwej relacji. Byli partnerzy wychowują razem 9-letniego Fryderyka. Ze względu na synka postanowili rozejść się w zgodzie. Nie mówią za dużo o rozwodzie, ale zgodnie przyznali, że chcą przejść przez rozwód bez sporów, wzajemnych oskarżeń i publicznego ujawniania szczegółów.

Aktor i modelka nie czekali zbyt długo z wejściem w nowe związki. W lutym Marcela Leszczak chwaliła się w sieci wspólnymi fotkami z tajemniczym mężczyzną. Jej wybrankiem był pewien biznesmen z Gdyni. Kilka tygodni temu pojawili się razem na imprezie urodzinowej pewnej marki kosmetycznej.

Z kolei Michał Koterski spotyka się z równie tajemniczą brunetką. O nowej relacji milczy jak zaklęty. Raz zamieścił zdjęcie, na którym było widać kobiecą dłoń. Paparazzi kilka razy przyłapali zakochaną parę na romantycznych spacerach.

Zobacz również: Marcela Leszczak pokazuje Koterskiemu, co stracił. Figura jak marzenie!

Marcela Leszczak znowu jest wolna. "Jestem singielką"

W środowy wieczór Marcela Leszczak gościła na imprezie organizowanej przez Krzysztofa Gojdzia, gdzie miała okazję porozmawiać z "Faktem". Dziennikarz portalu zapytał ją o przyszłe plany oraz o relacje w patchworkowej rodzinie. Gdy padło pytanie o to, czy jej partner poznał Michała Koterskiego, modelka nie udzieliła bezpośredniej odpowiedzi. Podkreśliła za to, jak ważna w związku jest komunikacja.

W związku najważniejsza jest komunikacja. Jeżeli ta komunikacja siada, to cała reszta siada. Nawet jak się ludzie rozstają, czy w jakichkolwiek innych relacjach nie jesteśmy, no to musi być ta komunikacja - mówiła Leszczak.

W nawiązaniu do jej słów dziennikarz "Faktu" zapytał, jak wygląda komunikacja w jej nowym związku. Marcela Leszczak przyznała wtedy, że jest singielką.

W jakim związku? Jestem singielką od jakiegoś czasu i wolałabym o tym nie mówić, bo to jest dla mnie trudny temat - wyznała modelka. Wiesz, moje życie nie kręci się wokół związku, bo ja mam masę innych obowiązków, a przede wszystkim mam dziecko cały czas małe, że tak powiem, i dużo wokół niego się dzieje. Są takie sytuacje, że zapierałabym się, że nie chcę związku, a tu nagle coś się takiego zadziewa, więc nigdy w życiu nie wiadomo. Życie pisze najlepsze scenariusze - dodała na koniec.

Zobacz również: Tłum gwiazd na koncercie Taco Hemingwaya. Koterski i Leszczak zaskoczyli wspólnym wyjściem

21

QUIZ. Spektakularne rozwody w M jak miłość. Pamiętasz, kto rozwodził się najczęściej? Wynik 8/10 to już wyczyn Pytanie 1 z 10 Zacznij od czegoś łatwego - ile razy Iza i Marcin spotkali się na sali sądowej, by się rozwieść? Dwa razy, ale rozwiedli się raz Trzy razy, mają za sobą dwa rozwody Trzy razy, rozwodzili się za każdym razem Następne pytanie