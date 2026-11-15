Iza Kuna zaprosiła ukochanego do "Tańca z gwiazdami". Marek Modzelewski ma zaskakujący zawód

Izabela Kuna - partner. Kim jest Marek Modzelewski?

W najbliższym odcinku "Tańca z gwiazdami" uczestnicy zmierzą się z choreografiami przygotowanymi dla trzech osób. Do Izy Kuny i Michała Bartkiewicza dołączy Marek Modzelewski, wieloletni partner aktorki. Dla pary będzie to okazja, by zaprezentować się razem w zupełnie nowej sytuacji – dotychczas ich zawodowe spotkania wiązały się przede wszystkim z teatrem i filmem.

Modzelewski jest dramaturgiem i scenarzystą, ale ma również wykształcenie medyczne. Urodził się 30 listopada 1972 roku w Radomiu, a więc obecnie ma 53 lata. Dorastał w Jedlińsku, później studiował w Akademii Medycznej w Warszawie. Dyplom lekarza uzyskał w 1996 roku. Pracował w pogotowiu ratunkowym, następnie związał się z warszawskim szpitalem MSW. W 2005 roku zdobył specjalizację z radiologii i diagnostyki obrazowej.

Jest lekarzem i autorem "Teściów". Pisanie towarzyszyło mu od młodości

Zainteresowanie literaturą i sceną pojawiło się u niego jeszcze przed studiami. W rozmowie z magazynem "PANI" wspominał, że już w szkole średniej tworzył opowiadania, scenki i skecze. Myślał nawet o szkole aktorskiej, jednak obawiał się egzaminów z powodu jąkania. Wybrał medycynę, zachowując przy tym artystyczne ambicje.

Jako dramatopisarz debiutował w 2002 roku farsą "Techno", wystawioną pod tytułem "Starsza pani prycha". W jego dorobku znalazły się później m.in. "Koronacja", "Dotyk", "Inteligenci" oraz "Kto chce być Żydem?". Pisał także scenariusze do "Barw szczęścia" i to właśnie jego sztuka "Wstyd" stała się podstawą filmu "Teściowie".

Kinowa komedia połączyła również zawodowo Modzelewskiego i Kunę. On odpowiadał za scenariusz, ona wcieliła się w Wandę, matkę panny młodej. Na ekranie partnerowali jej m.in. Adam Woronowicz, Maja Ostaszewska i Marcin Dorociński. Widzowie oglądali historię wesela, które odbywa się mimo odwołanego ślubu, a spotkanie dwóch rodzin szybko wymyka się spod kontroli.

30

Zobacz też: Justyna Steczkowska odsłoniła zgrabne nogi w koronkach i czarnej skórze. 54-letnia artystka zachwyca formą

Iza Kuna i Marek Modzelewski poznali się dzięki „Koronacji”

Początek ich znajomości także wiąże się ze sceną. Izabela Kuba i Marek Modzelewski poznali się w 2004 roku przy okazji "Koronacji" Modzelewskiego w Teatrze Narodowym. Aktorka występowała w spektaklu wyreżyserowanym przez Łukasza Kosa. Po latach sama wróciła do tego tekstu jako reżyserka, przygotowując przedstawienie w Teatrze Collegium Nobilium. W rozmowie z "PAP" podkreślała, że ta sztuka jest również częścią historii ich znajomości.

Od tamtej pory stworzyli wieloletni związek. Mają syna Stanisława, który urodził się w 2009 roku. Modzelewski jest również ojcem Filipa z wcześniejszej relacji. Para nie zdecydowała się na ślub. W publicznych rozmowach chętnie pokazuje za to zwyczajną stronę wspólnego życia. Modzelewski opowiedział "Plejadzie" o ich porannym rytuale: przy kawie obgadują znajomych. Dodał, że omawiają też sprawy do załatwienia, a życie prywatne naturalnie przeplata się u nich z zawodowym. Mają za sobą wiele wspólnych projektów i dobrze znają swój sposób pracy. Teraz do listy tych doświadczeń dojdzie taneczne trio – tym razem partner aktorki sam stanie przed telewizyjną publicznością.

Zobacz też: Edyta Górniak po siedmiu latach znów chce się zakochać. Zdradziła, jakiego mężczyzny szuka

Sonda Czy lubisz Izabelę Kunę? Tak Nie