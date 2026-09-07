Helena Englert zdradziła, dlaczego poszła do "Tańca z Gwiazdami". "Nie było odwrotu"

Helena Englert odkrywa karty. Tak naprawdę trafiła do "Tańca z Gwiazdami"

Helena Englert jest jedną z gwiazd najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". Choć propozycje udziału w tanecznym show miały pojawiać się już wcześniej, aktorka dopiero teraz zdecydowała się wejść na parkiet. Co sprawiło, że właśnie w tym momencie postanowiła spróbować swoich sił?

W rozmowie z "Super Expressem" Helena Englert została zapytana, dlaczego przyjęła propozycję dopiero teraz. Jak się okazuje, aktorkę zainspirowały Vanessa i Magda Boczarska. Englert podkreśliła, że są to dwie kobiety, które bardzo jej imponowały. Nie chodziło jednak o to, że namawiały ją bezpośrednio do udziału w programie.

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Przełom nastąpił na planie "Rodzinki.pl". To właśnie tam Helena Englert dostała telefon z propozycją udziału w "Tańcu z Gwiazdami". Jak sama zauważyła, wiele osób z ekipy serialu miało już doświadczenie związane z programem.

Ponieważ w "Rodzince.pl" już chyba wszyscy, oprócz mnie, byli w "Tańcu z Gwiazdami", to jak usłyszałam od 15 osób na raz: "Idź, idź, to jest przygoda życia", no to już trochę nie było odwrotu - wyznała aktorka w rozmowie z "Super Expressem".

Jak na razie Helena nie żałuje swojej decyzji. Wręcz przeciwnie - sama określa udział w programie mianem "totalnej przygody życia". Jednocześnie nie ukrywa, że taneczna rywalizacja mocno daje jej w kość.

Ja nie wiem, jak my damy radę... Chcemy dać radę jak najwięcej tygodni, po prostu - mówi nam.

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Aktorka przyznała, że jest bardzo zmęczona, ale mimo wszystko chce walczyć dalej.

Ja po prostu w mojej głowie jestem strasznie zmęczona, ale chcę dalej, więc lecimy - powiedziała.

W rozmowie pojawił się także temat kontuzji. Intensywne treningi i występy na parkiecie wiążą się przecież z dużym wysiłkiem fizycznym. Helena Englert uspokoiła jednak, że nie dzieje się nic poważnego. Aktorka przyznała, że ma jedynie obicia. Podkreśliła przy tym, że uczestnicy mogą liczyć na pomoc fizjoterapeutów, którzy dbają o ich kondycję i zdrowie.

Trochę obite, ale nic się nie dzieje strasznego. Dbamy o to, mamy super fizjoterapeutów, którzy o nas bardzo dbają i naprawdę będzie dobrze wszystko. To nie jest coś, że się nie da tańczyć, absolutnie - mówi nam Helena.

Helena Englert nie ukrywa, że udział w "Tańcu z Gwiazdami" kosztuje ją sporo energii. Mimo zmęczenia nie zamierza jednak odpuszczać. Wręcz przeciwnie - chce zostać w programie jak najdłużej i wykorzystać tę przygodę do maksimum.

Rozmawiała Julita Buczek

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