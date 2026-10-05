Tego nikt się nie spodziewał po Janie Englercie! Wygoda komentuje jego występ

Takiego Jana Englerta jeszcze nie widzieliśmy! Wygoda komentuje jego występ

Rodzinny odcinek "Tańca z Gwiazdami" dostarczył widzom wielu wzruszeń i niespodzianek. Tym razem uczestnicy programu zaprosili na parkiet swoich najbliższych, a emocji nie brakowało od pierwszych sekund. Jednym z najbardziej komentowanych występów był taniec Heleny Englert i jej ojca Jana Englerta. Aktor, który przez lata zachwycał publiczność przede wszystkim na scenie i ekranie, tym razem musiał zmierzyć się z zupełnie nowym wyzwaniem.

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Englert nagle wskoczył na parkiet! Tomasz Wygoda nie ma wątpliwości

Tomasz Wygoda w rozmowie z "Super Expressem" przyznał, że właśnie ten występ szczególnie zwrócił jego uwagę. Juror nie ukrywał, że oglądając Jana Englerta na parkiecie, widział przede wszystkim spełnionego artystę, który wciąż nie boi się nowych wyzwań.

Juror nie miał jednak wątpliwości, że Helena Englert nie potrzebuje taryfy ulgowej. Jego zdaniem młoda aktorka świetnie radzi sobie sama, a obecność ojca tylko dodatkowo pokazała ich rodzinną więź. Wygoda zwrócił również uwagę na klasę Jana Englerta i jego niezwykłą wszechstronność.

Totalny występ Jana Englerta z Heleną. Helena jest świetna i jej ojciec. Nawet powiedziałem coś takiego, bo to jest w kontrze do różnych sytuacji: "Chętnie ci pomogę, ale boję się, że ci zaszkodzę". Chociaż Helenie nie musi pomagać, bo Helena jest sama w sobie świetna. Ten występ tylko pokazał, z jakiej jest fajnej rodziny i jaką klasę, jakim dobrym aktorem, reżyserem i teraz i tancerzem jest Jan - mówi nam Tomasz Wygoda.

Okazuje się, że udział Jana Englerta w „Tańcu z Gwiazdami” nie był czymś, czego Wygoda spodziewał się od dawna. Jak przyznał, wcześniej podejmowano próby namówienia aktora do udziału w programie, ale dopiero teraz udało się go zobaczyć na parkiecie.

Nie spodziewałem się, bo dotychczas to Beatę Ścibakównę próbowano tutaj zachęcić, przyciągnąć, namówić do "Tańca z Gwiazdami". No i nagle wskakuje Jan Englert. No ale widzimy, jakie to było owocne - mówi nam Tomasz Wygoda w rozmowie.

Rozmawiała Julita Buczek

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