Alert RCB dla mieszkańców. Wojsko poderwało samoloty. „Rosyjski atak powietrzny”

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
PAP MediaRoom
2026-10-04 15:40

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców części województw lubelskiego i podkarpackiego. Powodem jest rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. RCB poinformowało, że w przestrzeni powietrznej Polski operuje polskie lotnictwo.

Dłonie osoby trzymającej telefon z rozświetlonym ekranem na tle miasta. O alercie RCB przeczytasz na SE.
Autor: Imyanis/ Shutterstock
  • Alert otrzymali mieszkańcy wszystkich powiatów województwa lubelskiego oraz podkarpackiego.
  • RCB przekazało, że sytuacja jest monitorowana.
  • Komunikat obowiązuje do odwołania. RCB apeluje o oczekiwanie na dalsze informacje.
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Pilny alert RCB

Na telefony mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia trafił komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

„Uwaga! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana” - przekazano w alercie.

RCB poinformowało również, że w przestrzeni powietrznej Polski operuje polskie lotnictwo. Mieszkańcy mają oczekiwać na kolejne komunikaty.

Kogo obejmuje alert?

Alert wysłano do mieszkańców wszystkich powiatów województwa lubelskiego, w tym m.in. Lublina, Chełma, Zamościa i Białej Podlaskiej, a także do mieszkańców wszystkich powiatów województwa podkarpackiego, m.in. Rzeszowa, Przemyśla, Krosna i Tarnobrzega.

Komunikat obowiązuje do odwołania. RCB zaleca śledzenie kolejnych informacji dotyczących sytuacji.

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