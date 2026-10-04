Alert RCB dla mieszkańców. Wojsko poderwało samoloty. „Rosyjski atak powietrzny”

- Alert otrzymali mieszkańcy wszystkich powiatów województwa lubelskiego oraz podkarpackiego.
- RCB przekazało, że sytuacja jest monitorowana.
- Komunikat obowiązuje do odwołania. RCB apeluje o oczekiwanie na dalsze informacje.
Pilny alert RCB
Na telefony mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia trafił komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
„Uwaga! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana” - przekazano w alercie.
RCB poinformowało również, że w przestrzeni powietrznej Polski operuje polskie lotnictwo. Mieszkańcy mają oczekiwać na kolejne komunikaty.
Kogo obejmuje alert?
Alert wysłano do mieszkańców wszystkich powiatów województwa lubelskiego, w tym m.in. Lublina, Chełma, Zamościa i Białej Podlaskiej, a także do mieszkańców wszystkich powiatów województwa podkarpackiego, m.in. Rzeszowa, Przemyśla, Krosna i Tarnobrzega.
Komunikat obowiązuje do odwołania. RCB zaleca śledzenie kolejnych informacji dotyczących sytuacji.