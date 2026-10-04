Alert RCB dla mieszkańców. Wojsko poderwało samoloty. „Rosyjski atak powietrzny”

Alert otrzymali mieszkańcy wszystkich powiatów województwa lubelskiego oraz podkarpackiego.

RCB przekazało, że sytuacja jest monitorowana.

Komunikat obowiązuje do odwołania. RCB apeluje o oczekiwanie na dalsze informacje.

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Pilny alert RCB

Na telefony mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia trafił komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

„Uwaga! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana” - przekazano w alercie.

RCB poinformowało również, że w przestrzeni powietrznej Polski operuje polskie lotnictwo. Mieszkańcy mają oczekiwać na kolejne komunikaty.

Kogo obejmuje alert?

Alert wysłano do mieszkańców wszystkich powiatów województwa lubelskiego, w tym m.in. Lublina, Chełma, Zamościa i Białej Podlaskiej, a także do mieszkańców wszystkich powiatów województwa podkarpackiego, m.in. Rzeszowa, Przemyśla, Krosna i Tarnobrzega.

Komunikat obowiązuje do odwołania. RCB zaleca śledzenie kolejnych informacji dotyczących sytuacji.