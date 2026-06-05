Beata Tyszkiewicz pogrążona w żałobie. Zmarł jej ukochany brat

Beata Tyszkiewicz od dawna nie pojawia się już w mediach. 85-letnia gwiwazda jest schorowana i nie wyhodzi już z domu. Teraz przeżywa wielką stratę - zmarł jej ukochany, młodszy brat, hrabia Krzysztof Jan Benedykt Tyszkiewicz.

Brat Beaty Tyszkiewicz był znanym kucharzem. Łączyła ich wyjątkowa więź

Zmarły Krzysztof Tyszkiewicz od wielu lat mieszkał poza Polską. Osiadł w Hamburgu, gdzie założył rodzinę i prowadził swoje życie zawodowe. Zajmował się produkcją programów kulinarnych oraz filmów poświęconych gastronomii. Choć dzieliły ich setki kilometrów, rodzeństwo utrzymywało bliskie relacje.

Dowodem na więź Beaty Tyszkiewicz z bratem była wspólna ich książka wydana w 2013 r. Publikacja "Trzy pory dnia. Kulinarne fascynacje Krzysztofa Tyszkiewicza" powstała dzięki współpracy rodzeństwa. Nie była jedynie zbiorem przepisów, ale także opowieścią o jedzeniu, tradycji i codziennych rytuałach.

Krzysztofa Tyszkiewicza pożegnała cała rodzina

Informacja o śmierci hrabiego pojawiła się w nekrologu opublikowanym w internecie. Wynika z niego, że Krzysztof Jan Benedykt Tyszkiewicz zmarł 28 marca 2026 r. w Hamburgu. W pożegnaniu znalazły się podpisy najbliższych członków rodziny, w tym Beaty Tyszkiewicz i jej córek, a także żon, dzieci oraz wnuków zmarłego.

Odejście Krzysztofa Tyszkiewicza sprawiło, że ponownie zrobiło się głośno o rodzinie, której historia sięga wielu pokoleń wstecz. Ród Tyszkiewiczów od wieków należał do najbardziej znanych rodzin arystokratycznych związanych z ziemiami dawnej Rzeczypospolitej. Jego przedstawiciele odgrywali ważne role w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym, a nazwisko przetrwało burzliwe dzieje Europy.

Gwiazda ma arystokratyczne korzenie

Sama Beata Tyszkiewicz wielokrotnie podkreślała swoje związki z rodzinną historią. Aktorka wywodzi się z jednego z najbardziej rozpoznawalnych rodów arystokratycznych. Jej ojcem był hrabia Krzysztof Tyszkiewicz, a rodzinne korzenie sięgają dawnych ziem litewskich i polskich. Przez lata pochodzenie gwiazdy budziło ogromne zainteresowanie, stając się jednym z najbardziej charakterystycznych elementów jej biografii.

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