Potężny wybuch zniszczył budynek klubowy. Trwa dramatyczna akcja poszukiwawcza

Martyna Urban
2026-04-20 16:27

Potężna eksplozja w Maniowach wstrząsnęła mieszkańcami i doprowadziła do zawalenia się budynku przy lokalnym stadionie. Według wstępnych ustaleń doszło do wybuchu gazu w szatni. Na miejscu trwa intensywna akcja ratunkowa, a strażacy sprawdzają, czy pod gruzami nie ma innych osób.

Budynek LKS Lubań Maniowy legł w gruzach
Aktualizacja 18:00, 20.04.2026

Jak przekazał Krzysztof Batkiewicz z Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu, budynek jest przeszukiwany z wykorzystaniem psów, które są wyszkolone w specjalizacji gruzowiskowej.

To działanie bardziej profilaktyczno-prewencyjne, żeby mieć pewność w stu procentach, że nikt nie przebywał w budynku. Warto podkreślić, że taką informację mieliśmy od początku, że w budynku nie miał prawa przebywać nikt więcej - podkreśla Krzysztof Batkiewicz.

Wcześniej pisaliśmy:

Wybuch gazu i zawalony budynek LKS Lubań Maniowy

Dramatyczne sceny rozegrały się w poniedziałek, 20 kwietnia, w powiecie nowotarskim. Około godziny 14:30 przy ulicy Gorczańskiej w Maniowach doszło do nagłej eksplozji w obiekcie sportowym. Wstępne ustalenia wskazują, że w szatni użytkowanej przez klub LKS Lubań Maniowy zdetonował się nagromadzony gaz.

Eksplozja miała potężną siłę rażenia. Konstrukcja budynku uległa poważnemu uszkodzeniu, a znaczna część obiektu legła w gruzach.

W zdarzeniu ranny został starszy mężczyzna. Około 70-letni poszkodowany doznał poparzeń i szybko trafił pod opiekę Zespołu Ratownictwa Medycznego, który przewiózł go do pobliskiego szpitala.

Służby potwierdzają, że jest to obecnie jedyny poszkodowany.

Strażacy przeszukują gruzy w Maniowach

Trwa zmasowana akcja ratownicza. W działaniach bierze udział ponad 50 strażaków, którzy zabezpieczają teren i skrupulatnie przeczesują pozostałości zawalonego budynku. Ratownicy muszą upewnić się, że pod stertą gruzu nie znajdują się inni ludzie.

– Ze względu na charakter zdarzenia zadysponowaliśmy specjalistyczną grupę poszukiwawczo-ratowniczą z Nowego Sącza, która dokładnie sprawdzi uszkodzoną część obiektu – poinformował Hubert Ciepły z Państwowa Straż Pożarna w Krakowie.

Sprawdź, czy możesz zostać strażakiem! Rozwiąż test!
Pytanie 1 z 5
Co powinien zrobić strażak po usłyszeniu sygnału akustycznego w aparacie powietrznym:

Do akcji włączono specjalistyczny sprzęt, by precyzyjnie zbadać teren i definitywnie wykluczyć obecność zasypanych osób.

Pierwsze hipotezy zakładają, że bezpośrednią przyczyną katastrofy było nagromadzenie i wybuch ulatniającego się gazu w przestrzeni szatni. Śledczy będą jednak szczegółowo badać okoliczności tego tragicznego incydentu.

Niewykluczone, że konieczne będzie powołanie ekspertów do spraw nadzoru budowlanego oraz przeprowadzenie dokładnej analizy wszystkich instalacji w zniszczonym obiekcie.

Akcja ratunkowa przy ulicy Gorczańskiej w toku

Na miejscu wciąż trwają intensywne prace służb. Strefa wokół gruzowiska w Maniowach została szczelnie zabezpieczona, a wysiłki strażaków skupiają się na ostatecznym przeszukaniu ruin.

Poniedziałkowa eksplozja wywołała szok wśród lokalnej społeczności. Służby pozostają w pełnej gotowości operacyjnej, a dalsze szczegóły będą publikowane w miarę postępów prowadzonych działań i śledztwa.

WYBUCH GAZU
WYBUCH
KRAKÓW