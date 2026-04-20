Andrzej Seweryn z wyjątkowym wyróżnieniem. Wręczył mu je znany polityk!

Andrzej Seweryn otrzymał wyjątkową nagrodę im. Bronisława Geremka. Przyznano ją po raz pierwszy!

To był wieczór pełen emocji i wielkiej klasy. Andrzej Seweryn został uhonorowany wyjątkowym wyróżnieniem, które wręczył mu sam Emmanuel Macron - polityk wziął udział w I Polsko-Francuskim Szczycie Międzyrządowym. Do niezwykłej ceremonii doszło w Gdańsku, gdzie spotkały się świat kultury i wielka polityka. Legenda polskiego kina i teatru nie kryła wzruszenia.

Seweryn od lat związany jest z Francją - to właśnie tam rozwijał swoją międzynarodową karierę i zdobył ogromne uznanie. Jest członkiem Comedie Francaise, wykładał na francuskiej uczelni kształcącej aktorów teatralnych. Nic więc dziwnego, że doceniono jego dorobek i wkład w rozwój kultury. Macron, wręczając nagrodę w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, podkreślał nie tylko talent aktora, ale też jego rolę w budowaniu mostów między narodami.

Piękne słowa prezydenta Francji i aktora

Podczas uroczystości padło wiele zapewnień o przyjaźni między narodem polskim i francuskim.

Jest pan osobą, która inspiruje oba nasze narody. A w naszym wielkim projekcie politycznym potrzebujemy marzeń. Kocha pan Polskę, kocha pan Francję, wolność i naszą Europę. (...) Od jakiegoś czasu kolejne władze polskie tłumaczyły nam, że Maria Skłodowska-Curie była Polką. Potem, i dzisiaj znowu się to wydarzyło, premier powiedział, że Fryderyk Chopin był Polakiem. I przyjęliśmy każdą z tych prowokacji. Teraz chcą, żebyśmy uwierzyli, że Andrzej Seweryn też jest Polakiem - słowa Macrona cytuje tvp.info.

Wspomniał również o tym, że Seweryn to godny następca Bronisława Geremka: - Kocha pan wolność, Polskę, Francję, historię i naszą Europę. Kiedy widzimy pana na scenie, patrzymy, jakim jest pan człowiekiem, coś nas uderza. Niczego nie bierze pan ot, tak.

Nie waham się nazwać Polski i Francji ojczyznami, bo ojczyzna to nie jest tylko miejsce urodzenia. Polska dała mi życiowych i zawodowych mistrzów. Wskazała źródła, kulturę, historię, które są podwaliną mojej tożsamości - mówił Seweryn.

Na miejscu pojawiło się wiele znanych postaci, w tym Donald Tusk, a atmosfera wydarzenia była naprawdę podniosła. Nie zabrakło braw, gratulacji i wzruszających momentów. Internauci zwracają uwagę na symboliczny wymiar nagrody wręczonej przez francuskiego prezydenta właśnie w Gdańsku.

