Pamela z Fit Lovers o włos o wpadki. Nagle sukienka zaczęła z niej spadać!

Aga Kwiatkowska
2026-04-20 19:08

Pamela i jej partner życiowy oraz zawodowy Mateusz Janusz z niecierpliwością czekają na swoje pierwsze dziecko. Ciąża nie przeszkadza im w aktywnym działaniu w social mediach i nie tylko. Ostatnio małżonkowie pojawili się na Gali Osobowości i Sukcesy. Wyglądali świetnie! Oboje postawili na jasne, beżowe stylizacje. Wszystkie oczy były skierowane na Pamelę, która przyciągała wzrok kusą sukienką. Nagle kreacja odsłoniła za wiele! Na szczęście influencerka szybko zareagowała i zaczęła się śmiać z całej sytuacji.

Pamela z Fit Lovers pokazała ciążowy brzuszek

Pamela Stefanowicz z duetu Fit Lovers jest w zaawansowanej ciąży. Wieści o jej stanie w grudniu błyskawicznie obiegły internet. Fani Pameli i jej ukochanego Mateusza nie kryją emocji, bo popularna influencerka i trenerka od lat uchodzi za ikonę zdrowego stylu życia. Na Instagramie ma blisko milion obserwujących, a konto jej i Janusza śledzi aż 1,7 mln internautów! Radosną nowiną o ciąży para podzieliła się w wyjątkowy sposób, publikując piękne zdjęcia z zaokrąglonym brzuszkiem. 

Pamela i jej mąż Mateusz Janusz od dawna tworzą zgrany duet zarówno w życiu, jak i w pracy. Ich wspólne treningi, podróże i projekty przyciągnęły wielu fanów, którzy teraz z zapartym tchem śledzą każdy krok przyszłych rodziców.

Pamela i jej dekolt o włos od wpadki

Ani Pamela, ani Mateusz nie zwalniają tempa. Oboje z niecierpliwością czekają na swoje pierwsze maleństwo, a jednocześnie pracują, działając w sieci. Bywają też na czerwonym dywanie. Ostatnio pokazali się w "Halo, tu Polsat", a fani, widząc influencerkę, zastanawiali się, gdzie podział się jej brzuszek. Stylizacja gwiazdy internetu skutecznie go ukryła.

Inaczej było, gdy Pamela i jej mąż stawili się na Gali Osobowości i Sukcesy. Tam oboje zadali szyku w eleganckich, beżowych wdziankach, ale, jak można się domyślać, wszystkie oczy były skierowane na Stefanowicz, która wyglądała przepięknie w krótkiej, opinającej ciało sukience.

Kreacja była dopasowana, więc o ukryciu brzuszka mowy być nie mogło. Miała prosty krój i ozdobny dekolt, który w pewnym momencie narobił Pameli kłopotów. Nagranie z nieco kłopotliwego momentu pojawiło się na facebookowym profilu Kulturalnipl. Gdy przyszła mama szła z partnerem, by zapozować fotografom, luźna tkanina opadła, odsłaniając bieliznę w kolorze nude. Na szczęście sytuacja szybko została opanowana, a gwiazda przyjęła ją bez wstydu, za to z dużym poczuciem humoru. Widać, że ma do siebie dystans! 

