Ciężarna Pamela Stefanowicz z FitLovers w "Halo, tu Polsat". Gdzie jest ciążowy brzuszek?

Pamela Stefanowicz spodziewa się swojego pierwszego dziecka

Pamela Stefanowicz z popularnego duetu Fit Lovers już wkrótce zostanie mamą! Wszystko wyszło na jaw w święta Bożego Narodzenia, kiedy Pamela i jej ukochany Mateusz Janusz opublikowali w sieci zdjęcia, które nie pozostawiły żadnych złudzeń. Zaokrąglony brzuszek, zdjęcie USG i krótki podpis: "Najlepszy prezent" - to wystarczyło, by internet oszalał.

Internauci natychmiast ruszyli z gratulacjami, a komentarze były pełne emocji. Nic dziwnego, Fit Lovers to jedna z najbardziej rozpoznawalnych par fitness w Polsce, która od lat dzieli się swoim życiem z fanami. Teraz wchodzą w zupełnie nowy etap - rodzicielstwo.

Pamela świetnie odnajduje się w ciąży. Nie rezygnuje z aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, choć - jak sama podkreśla - wszystko odbywa się z głową i pod kontrolą. W jej diecie pojawiły się nowe składniki, a codzienność powoli kręci się wokół przygotowań na przyjście dziecka. Para już planuje wielkie zmiany, mówi się o całkowitej reorganizacji życia, co nastąpi, gdy tylko maluch pojawi się na świecie. Małżonków czeka prawdziwa rewolucja.

Teraz moje treningi to bardziej stretching, trochę kardio i bardzo króciutkie ćwiczenia siłowe. Nie mam już kondycji na więcej - wyznała Pamela, która do tej pory przybrała na wadze 10 kg.

Gdzie jest brzuszek?

Pamela jest już w zaawansowanej ciąży, za nią półmetek oczekiwań na pierwszego potomka. Gwiazda internetu w sieci chętnie pokazuje rosnący brzuszek, ale gdy ostatnio pojawiła się w "Halo, tu Polsat"... krągłości niemal wcale nie było widać. Wzorzyste wdzianko optycznie sprawiło, że brzuszek zniknął. Sami zobaczcie!

Nie ma czegoś takiego jak idealny rodzic, ale praca nad sobą to zawsze dobry początek. Niedługo zostaniemy rodzicami i nie możemy się doczekać tej nowej drogi. Jednocześnie z pokorą przyjmujemy tę rolę, bo oczekiwania można mieć, ale życie i tak pewnie nie raz nas zaskoczy - piszą zakochani, czekając na maleństwo.

