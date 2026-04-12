Fit Lovers ujawnili płeć dziecka. Spodziewają się chłopca czy dziewczynki? Urządzili z tej okazji wyjątkowe przyjęcie

Fit Lovers ujawnili płeć dziecka

Fit Lovers od lat dzielą się z obserwatorami swoją codziennością - od treningów po prywatne chwile. Nic więc dziwnego, że także tak ważny moment, jak ujawnienie płci dziecka, postanowili przeżyć razem z najbliższymi… i fanami.

Na opublikowanym nagraniu widać, że wydarzenie zostało starannie przygotowane. Były dekoracje, słodki stół pełen różowo-niebieskich babeczek i świąteczna, ciepła atmosfera.

Nadszedł ten wielki dzień. Cała rodzina jest już z nami w domu (…) wszyscy od rana nie mogą się doczekać

- mówiła podekscytowana Pamela.

Chłopiec czy dziewczynka? Odpowiedź kryła się w misiu

Największe emocje przyniósł oczywiście moment ujawnienia płci dziecka. Para postawiła na efektowną i nieco bajkową formę. Kluczową rolę odegrał ogromny kartonowy miś, w którym ukryto niespodziankę. To właśnie jego otwarcie było kulminacyjnym punktem całego wydarzenia - i chwilą, na którą czekali wszyscy obecni.

Gdy tylko niespodzianka została ujawniona, emocje sięgnęły zenitu.

Będziemy mieć synka

- ogłosiła Pamela.

W chwili, kiedy para odsłoniła informacje o płci maleństwa, w tle pojawiły się niebieskie race dymne. Całość wyglądała spektakularnie.

Pamela zachwyciła stylizacją

Uwagę fanów zwrócił nie tylko sam moment ogłoszenia płci dziecka, ale też stylizacja Pameli Stefanowicz. Influencerka postawiła na nowoczesny "total white look", który łączył elegancję z kobiecymi detalami.

Centralnym punktem była perfekcyjnie skrojona biała marynarka o wyraźnie zaznaczonych ramionach, podkreślająca talię. Spod niej subtelnie przebijał ciemniejszy top z głębokim dekoltem, który dodawał całości kontrastu. Uwagę przyciągał także biżuteryjny pasek z pereł - detal, który przełamywał klasyczny charakter stylizacji i nadawał jej bardziej uroczystego wyrazu.

Najbardziej efektownym elementem była jednak spódnica maxi. Składała się z dopasowanej bazy i lekkiej, transparentnej warstwy z koronką o kwiatowym wzorze. Dzięki temu całość nabierała lekkości i nowoczesnego charakteru. Stylizację dopełniły białe czółenka w szpic.

Naturalna fryzura - miękkie fale i delikatnie podpięte pasma - oraz subtelna biżuteria sprawiły, że całość wyglądała świeżo i bardzo stylowo. To połączenie elegancji z romantycznym akcentem idealnie wpisało się w wyjątkowy klimat tego dnia.

Nowy rozdział w życiu Fit Lovers

Dla Pameli i Mateusza to początek zupełnie nowego etapu. Para, która przez lata motywowała innych do aktywnego stylu życia, teraz przygotowuje się na najważniejszą rolę - rodziców.

