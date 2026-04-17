AI wytypowało najpiękniejsze osiedle w Warszawie. To wyjątkowe miejsce

AI wskazuje najpiękniejsze osiedle w Warszawie

Gdy poproszono sztuczną inteligencję, a dokładnie ChatGPT, o wyłonienie najpiękniejszego osiedla w stolicy stolicy, bez wahania wskazała ona na zlokalizowane na Bemowie Boernerowo. Swoją decyzję AI argumentowało przede wszystkim przedwojennym, spójnym układem przestrzennym oraz kameralnym charakterem tutejszej zabudowy.

"Dużo bliżej tu do miasteczka-ogrodu niż do typowego miejskiego osiedla" - czytamy.

Kolejnymi atutami, które zadecydowały o wygranej tego obszaru, były zieleń, autentyczny charakter minionych lat i stabilność.

"Boernerowo to jedno z najlepiej zachowanych, spójnych urbanistycznie osiedli Warszawy - łączy kameralną zabudowę, dużą ilość zieleni i wyjątkowy spokój, oferując klimat »miasta-ogrodu«" - wskazała sztuczna inteligencja.

Nie da się ukryć, że ten fragment miasta zdecydowanie wyróżnia się na tle typowych blokowisk czy gęsto usianych, nowoczesnych deweloperskich inwestycji. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez portal architektura.muratorplus.pl, początki tego niezwykłego miejsca sięgają lat dwudziestych ubiegłego wieku, kiedy to w Babicach uruchomiono stację Transatlantyckiej Centrali Radiotelegraficznej. Dekadę później z inicjatywy ówczesnego ministra poczt i telegrafów, Ignacego Boernera, zaczęto wznosić tam budynki mieszkalne dla pracowników poczty. Początkowo stawiano na obiekty z drewna, później na solidniejsze konstrukcje murowane. Obecnie pomnik inicjatora osiedla można podziwiać u zbiegu ulic Kaliskiego i Kutrzeby.

Oficjalne miano Boernerowa ten wyjątkowy obszar zyskał w 1936 roku. Chociaż po zakończeniu drugiej wojny światowej nazwa ta wyszła z powszechnego użycia, ostatecznie przywrócono ją pod koniec lat 80. Już w XXI w. układ urbanistyczny osiedla wpisano do gminnej ewidencji zabytków.

Kościół w Warszawie jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To najbardziej stylowa kaplica w stolicy?