Gdzie wyrzucić stare ubrania? Podziurawiony podkoszulek nie może trafić do zwykłego kosza

Nowy PSZOK w Warszawie już otwarty

Od poniedziałku mieszkańcy mogą korzystać z nowego PSZOK-u w Warszawie. Punkt jest zlokalizowany na Białołęce, przy ul. Kopijników 13 i działa sześć dni w tygodniu (poniedziałek - piątek: 7:00-20:00; sobota: 9:00-17:00) z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i Wielkiej Soboty.

Poza nowym PSZOK-iem w stolicy działają jeszcze cztery takie miejsca przy ulicach: Płytowej 1 (Białołęka), Kampinoskiej 1 (Bielany), Zawodzie 18 (Mokotów) oraz Tatarskiej 2/4 (Wola). Poza tym mieszkańcy mają do dyspozycji mobilne PSZOK-i. Specjalne pojazdy krążą po wszystkich dzielnicach, zatrzymując się z 70 lokalizacjach. Szczegółowy harmonogram pracy MPSZOK-ów znaleźć można na stronach miasta.

Co można oddać do PSZOK-u w Warszawie? Gdzie wyrzucić ubrania czy leki?

Jak podkreśla ratusz, do PSZOK-ów i MPSZOK-ów mieszkańcy mogą oddać jedynie odpady komunalne wytworzone w gospodarstwach domowych. Punkty odmówią natomiast przyjęcia odpadów, jeśli istnieją przesłanki, że pochodzą z działalności gospodarczej.

Do PSZOK-ów przywieźć można m.in.: opakowania z papieru i tektury, ze szkła, z tekstyliów, odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych, opakowania po olejach i detergentach, pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach, stare gaśnice, opony, odpady np. z betonu, pochodzące z samodzielnych remontów, szkło, w tym okienne czy lustra, odpady odzieżowe (niezużyte ubrania najlepiej oczywiście oddawać tam, gdzie mogą się jeszcze komuś przydać), rozpuszczalniki czy kwasy, środki ochrony roślin, farby i opakowania po nich, kleje i tusze, drewno, lampy i świetlówki, termometry rtęciowe, zużyty sprzęt RTV i AGD, baterie i akumulatory, odpady wielkogabarytowe, leki po terminie ważności.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że punkty nie przyjmują m.in.: paliw, paneli fotowoltaicznych, papy i styropianu budowlanego czy niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych.

