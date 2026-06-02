W długi weekend w Warszawie komunikacja miejska pojedzie inaczej. Co muszą wiedzieć pasażerowie?

Komunikacja miejska w Warszawie w Boże Ciało 2026. Jak kursuje transport publiczny 4 czerwca?

Przedstawiciele stołecznego Zarządu Transportu Miejskiego poinformowali, że pierwsze zmiany wejdą w życie w nocy ze środy na czwartek, z 3 na 4 czerwca. Metro pojedzie wtedy z kursami nocnymi. Z kolei autobusy na liniach nocnych będą realizować połączenia w oparciu o weekendowy rozkład jazdy.

Czwartek przyniesie kolejne przetasowania, ponieważ pojazdy stołecznej komunikacji wyjadą na ulice według świątecznego harmonogramu. Pasażerowie nie skorzystają z autobusów oznaczonych numerem 126, a pojazdy linii 193 otrzymają na ten dzień specjalny rozkład. Warszawskie metro będzie dowozić podróżnych na stacje zgodnie z niedzielnym trybem, a wieczorem znów ruszą kursy nocne.

Długi weekend czerwcowy w Warszawie. Zmiany w rozkładzie jazdy od 5 do 7 czerwca

Większych zmian należy spodziewać się w piątek, 5 czerwca. "Autobusy i tramwaje będą, co do zasady, kursowały według sobotniego rozkładu jazdy" - poinformowali przedstawiciele ZTM-u. Dodatkowo w godzinach porannych zgodnie ze zmienionymi rozkładami pojadą autobusy: 120, 140, 145, 150, 178, 186, 190, 193, 197, 500, 502, 509, 520, 523, 525, 709, 719, 739, 742, 743. Metro w godzinach szczytu będzie kursowało częściej.

"W godzinach szczytu zostaną uruchomione linie 331, 401 (na trasie Ursus-Niedźwiadek - Metro Służew) i 402, a linia 409 zostanie tego dnia zawieszona. W wybranych kursach autobusy linii 126 będą podjeżdżały do przystanku ZP Polfa" - przekazano.

W sobotę i niedzielę (6 i 7 czerwca) komunikacja pojedzie według standardowo obowiązujących dla tych dni rozkładów.

Uwaga na utrudnienia

Długi weekend zbiega się w czasie z remontami, które mogą zaburzyć codzienne przemieszczanie się po mieście. Dla przykładu, jedno z planowanych przedsięwzięć, a konkretnie wymiana zwrotnic, spowoduje, że od 4 do 7 czerwca tramwaje nie dotrą do pętli Metro Młociny.

"Tramwaje nie będą dojeżdżały do pętli Metro Młociny z obydwu stron - zarówno z kierunku ulicy Marymonckiej i Tarchomina, jak i Broniewskiego i Alei Reymonta. Wstrzymany zostanie ruch tramwajowy na ulicy Wólczyńskiej i Nocznickiego oraz na odcinku Zgrupowania AK »Kampinos« między Metrem Młociny a zajezdnią tramwajową »Żoliborz«" - podał ZTM.

W tym czasie uruchomiona zostanie autobusowa komunikacja zastępcza, czyli linie: Z-2 (z Winnicy do Metra Młociny) oraz Z33 (między pętlą Piaski a Metrem Młociny). Warto zaznaczyć, że linia 2 nie wyjedzie na trasę, a linia 17 dojedzie do Winnicy na wszystkich kursach. Linia 6 pojedzie na trasie skróconej (do przystanku Zajezdnia Żoliborz), 26 rozpocznie i zakończy kursy na pętli Piaski, a 33 - na pętli Nowe Bemowo.

Remont torów na Jerozolimskich - zobacz zdjęcia:

23

Wiceprezes Tramwajów Warszawskich jeździ jako motorniczy