Groźny wypadek na Mazowszu. Auta roztrzaskane, dwie osoby trafiły do szpitala

Groźny wypadek w powiecie ciechanowskim

We wtorek ok. godz. 6:30 przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie poinformowali o niebezpiecznym wypadku, do którego doszło w Gołyminie, na drodze krajowej nr 60 między Ciechanowem a Makowem Mazowieckim. W zdarzeniu uczestniczyły dostawczy Iveco, ciężarowy DAF oraz osobowy Mercedes.

Zgodnie z relacją funkcjonariuszy, dwie osoby podróżujące ostatnim z pojazdów trafiły do szpitala. To 64-letnia pasażerka oraz 67-letni kierowca samochodu. Trwają jeszcze ich badania.

Rzeczniczka ciechanowskiej KPP asp. Magda Sakowska przekazała, iż ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca dostawczego Iveco, najprawdopodobniej podczas wyprzedzania ciężarowego DAF-a, uderzył w jadącego z przeciwka Mercedesa. Kierujący samochodami byli trzeźwi.

Policjanci apelują o ostrożność za kierownicą

"Na miejscu pracują policjanci, którzy ustalają dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z występującą mgłą, która znacząco ogranicza widoczność. Kierowców prosimy o dostosowanie prędkości do warunków na drodze i zachowanie bezpiecznej odległości od innych pojazdów" - przekazali mundurowi za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Z powodu wypadku trasa była czasowo zablokowana. Kierowcy znów mogą z niej korzystać bez ograniczeń od godz. 8:40.

Znany warszawski adwokat zatrzymany - zobacz zdjęcia:

9

Łódzcy policjanci uratowali mężczyznę z pożaru