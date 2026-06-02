Był nagi i krwawił. Zmarł po interwencji policji. Ruszyło śledztwo

46-latek zmarł podczas policyjnej interwencji na osiedlu Podolszyce Południe w Płocku,

Prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku przekroczenia uprawnień i nieumyślnego spowodowania śmierci,

Zabezpieczono nagrania z kamer nasobnych policjantów oraz monitoringu miejskiego.

W sobotę nad ranem na osiedlu Podolszyce Południe w Płocku policjanci zostali wezwani po zgłoszeniu dotyczącym nagiego i krwawiącego mężczyzny, który miał biegać w pobliżu marketu i przystanku autobusowego oraz krzyczeć. Jak podała płocka policja, funkcjonariusze zastali na miejscu 46-latka, który zachowywał się irracjonalnie. Według relacji służb mężczyzna po chwili stał się agresywny, dlatego założono mu kajdanki.

Mężczyzna przestał oddychać

Podczas oczekiwania na przyjazd zespołu ratownictwa medycznego 46-latek leżał na chodniku. W pewnym momencie przestał oddychać. Policjanci zdjęli mu kajdanki i rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Po przyjeździe pogotowia działania ratunkowe kontynuowali medycy. Mimo podjętych prób ratowania życia mężczyzna zmarł.

Śmierć na komisariacie w Krakowie

Zabezpieczono nagrania i przesłuchano świadków

W poniedziałek Prokuratura Okręgowa w Płocku wszczęła śledztwo dotyczące okoliczności śmierci 46-latka. Postępowanie prowadzone jest w kierunku przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych oraz nieumyślnego spowodowania śmierci. Śledczy podkreślają, że na obecnym etapie nikomu nie przedstawiono zarzutów.

Prokuratura przeprowadziła już oględziny miejsca zdarzenia oraz mieszkania zmarłego. Przesłuchano również świadków, w tym sąsiadów i siostrę 46-latka. Zabezpieczono nagrania z kamer nasobnych policjantów uczestniczących w interwencji oraz zapis z monitoringu miejskiego z dwóch lokalizacji. Funkcjonariusze biorący udział w zdarzeniu nie zostali jeszcze przesłuchani.

Niezależnie od śledztwa prokuratury Komenda Miejska Policji w Płocku prowadzi wewnętrzne postępowanie wyjaśniające dotyczące przebiegu interwencji. O zdarzeniu poinformowano także Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji oraz Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Trwa ustalanie przyczyn śmierci

Kluczowe znaczenie dla śledztwa ma mieć sekcja zwłok, która pozwoli ustalić bezpośrednią przyczynę zgonu. Pobrane zostaną także próbki do badań toksykologicznych. Podczas przeszukania mieszkania 46-latka zabezpieczono różne substancje, w tym susz przypominający marihuanę oraz środki mogące być anabolikami. Znaleziono również kilkadziesiąt tysięcy złotych gotówki. Wszystkie zabezpieczone materiały zostaną poddane szczegółowym badaniom.